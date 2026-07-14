Da qualche parte nei corridoi della sede della Loterie Romande a Losanna è stata allestita una sala davvero speciale. Si tratta del «salone dei grandi vincitori», dove si viene accolti quando si vince il jackpot. blue News ha potuto darci un'occhiata.

La stanza è sobria: un grande divano grigio, due poltrone verde mela, un tavolino bianco. Ma se le pareti potessero parlare, racconterebbero senza dubbio una miriade di storie interessanti.

Quella del nonno a cui le date di nascita dei suoi nipotini hanno portato fortuna all’Euromillions, quella di quel gruppo di amici che ogni settimana giocavano allo Swiss Lotto e che alla fine hanno vinto il jackpot… e molte altre ancora.

Il fatto è che nel «salone dei grandi vincitori» non entra chiunque: è la sala in cui vengono accolti i fortunati che hanno vinto almeno 500'000 franchi.

Non succede tutti i giorni, ma ogni tanto capita.

Ecco i 5 jackpot più alti degli ultimi 10 anni Nota: tutte le vincite sono state fatte all'Euromillions 26.02.21 – 230'223'000,00 CHF

02.10.18 – 183'897'039,30 CHF

19.12.17 – 157'096'272,82 CHF

06.04.18 – 89'415'763,15 CHF

13.01.23 – 68'843'008,55 CHF

«Ci fa sempre molto piacere vedere dei vincitori che potranno realizzare qualcosa che sta loro a cuore. Spesso è un momento commovente sia per loro che per noi», confida Danielle Perrette, direttrice della comunicazione della Loterie Romande.

È venuto dal Vallese a piedi!

Per quanto riguarda i giocatori, si distinguono in due casi: coloro che giocano online, i cui nomi sono di fatto noti alla Loterie Romande (LoRo), e gli anonimi che preferiscono acquistare e convalidare le proprie schedine o i biglietti gratta e vinci presso la loro edicola preferita.

In caso di jackpot, i giocatori online vengono contattati direttamente. Gli altri hanno due possibilità: inviare il biglietto vincente per posta alla sede di Avenue de Provence oppure consegnarlo di persona.

«Incoraggiamo i grandi vincitori a venire qui, così da poter trascorrere un po’ di tempo con loro, chiedere loro quali siano le loro strategie di gioco, se hanno dei numeri fortunati, e scoprire qualcosa in più su di loro e sui loro progetti. Spesso vengono accompagnati da una persona cara», osserva Perrette.

Tra le storie divertenti, c’è quella di un vallesano che aveva sempre detto: «Se un giorno vincerò, andrò a piedi alla Loterie Romande a ritirare la mia vincita».

E a quanto pare ha indovinato i numeri giusti con Swisslos. E ha vinto un jackpot da 1,5 milioni di franchi!

La promessa è stata mantenuta: l’uomo è partito dallo Chablais vallesano con lo zaino in spalla ed è arrivato a Losanna «certamente un po’ stanco, ma con il sorriso sulle labbra, sereno e felice di aver compiuto questo viaggio unico».

No, lo champagne non c'è

Naturalmente la LoRo verifica se il biglietto che le viene presentato è effettivamente vincente. Una volta convalidato dal sistema informatico ufficiale, il grande vincitore viene quindi accolto nella sala predisposta a tale scopo.

Una curiosità: «In genere prendiamo un caffè o un bicchiere d’acqua», confida la direttrice della comunicazione.

Lo champagne è sicuramente per dopo, nella privacy delle famiglie.

Consigli «di buon senso»

Per la LoRo accogliere i grandi vincitori è importante, per fornire loro consigli «di buon senso», sottolinea Perrette. Ritrovarsi da un giorno all’altro con una vincita a 6, 7, 8 o addirittura 9 cifre può rivelarsi sconcertante.

Ogni vincitore riceve un opuscolo su cui si legge: «Sorridete, avete vinto!». All’interno si trova una sintesi delle raccomandazioni fornite di persona nella famosa sala con le sedie verdi e grigie.

«Ho constatato che il caso fa sempre le cose per bene», aggiunge Perrette. «Il più delle volte, quando arriva la vincita, le persone si trovano in una situazione in cui hanno un bisogno specifico, che potrà così essere soddisfatto».

Ma la fretta è cattiva consigliera, aggiunge la direttrice della comunicazione: «Suggeriamo ai vincitori di prendersi il tempo necessario, di riflettere bene, di concedersi un po’ di divertimento, naturalmente, ma anche di elaborare dei progetti.»

«Consigliamo loro di avvalersi di professionisti e ci assicuriamo che comprendano appieno l’importanza dell’anonimato e della riservatezza nella loro situazione».

Da notare che i vincitori hanno piena libertà di scegliere le persone di cui vogliono circondarsi: nella discussione non viene menzionato alcun nome di banca, gestore patrimoniale o fiduciario.

«Non è questo il nostro ruolo», afferma con decisione la nostra interlocutrice.

Il mito della Ferrari che si schianta contro un muro

Le grandi vincite fanno certamente sognare, ma sono spesso accompagnate da leggende metropolitane. Chi, ad esempio, non ha mai sentito parlare di quell’oscuro vincitore del lotto che si è comprato una Ferrari e che ha tragicamente schiantato contro un muro la sua auto nuova di zecca?

«Tutti i nostri grandi vincitori stanno benissimo», sorride Perrette, che riceve regolarmente notizie dai fortunati che sono passati dal salone.

Secondo lei, questo tipo di mito è da attribuire alle proiezioni popolari: «Può essere difficile capire perché una persona abbia improvvisamente tanta fortuna, da qui la nascita di storie tragiche», ipotizza.

Aggiunge che la copertura mediatica di casi estremi, in alcuni Paesi stranieri, contribuisce senza dubbio anche a queste leggende che, come suggerisce il nome stesso, «non corrispondono alla realtà».

Controllate le vecchie schedine!

L'ente di utilità pubblica, che gestisce i giochi della lotteria nei sei cantoni della Svizzera romanda, ridistribuisce il 100% dei propri utili a fondazioni e associazioni operanti nei settori dell'assistenza sociale, della cultura, dello sport, della sanità, dell’istruzione, della ricerca, del patrimonio culturale, del turismo e dell’ambiente.

Lo stesso vale per le vincite non reclamate, in genere piccole cifre che, sommate, ammontano comunque a 3 o addirittura 4 milioni di franchi all’anno.

Ma è estremamente raro che nessuno venga a ritirare il proprio jackpot.

Eppure, il caso si è verificato di recente, racconta ancora la direttrice della comunicazione: «Una vincita decade dopo sei mesi. Ebbene, una persona che aveva vinto 300'000 franchi nell’ambito di un concorso promozionale dell’Euromillions non si era fatta viva.»

«Vedendo avvicinarsi la scadenza, abbiamo deciso di lanciare un appello sui media. E ha funzionato. La persona ha ritrovato il proprio biglietto di partecipazione ed è venuta a ritirare la vincita presso la nostra sede: è stato un momento davvero bello».

A una storia eccezionale, un trattamento eccezionale: anche se la sua vincita era inferiore a 500'000 franchi, quel fortunato è stato comunque accolto nel famoso salone.

In ogni caso, se si è giocato, è sempre bene far controllare i propri biglietti della lotteria: come dimostra quest’ultimo esempio, non si è mai al riparo da una bellissima sorpresa… e da una visita nella sala dei grandi vincitori!