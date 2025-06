Un 26enne è annegato ieri pomeriggio nel lago di Neuchâtel. È scomparso sott'acqua mentre stava nuotando con amici poco distante dalla riva del capoluogo. Il cittadino francese faceva parte di un gruppo di studenti che soggiornava temporaneamente nella regione.

Una vista aerea parziale di Neuchâtel. sda

Keystone-SDA SDA

I suoi compagni si sono accorti della sua assenza e hanno iniziato a cercarlo. Pochi minuti dopo lo hanno trovato a una profondità di quattro-cinque metri.

Nonostante i primi soccorsi prestati dagli amici e gli sforzi dei soccorritori, il giovane è morto in ospedale in nottata, indicano in un comunicato odierno polizia cantonale e ministero pubblico neocastellani, che hanno aperto un'inchiesta.