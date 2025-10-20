  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Progetto SPASS Nevicate in Svizzera: ogni dieci anni si perdono ben 8 centimetri

SDA

20.10.2025 - 11:48

La diminuzione percentuale varia tra il 4 e il 20% a dipendenza della zona. (Foto simbolica)
La diminuzione percentuale varia tra il 4 e il 20% a dipendenza della zona. (Foto simbolica)
Keystone

Negli ultimi sessant'anni la coltre nevosa in Svizzera è diminuita fino a otto centimetri ogni decennio. È l'esito a cui è giunto il progetto SPASS (SPAtial Snow climatology for Switzerland, climatologia territoriale della neve per la Svizzera) dell'Istituto per lo studio della neve e delle valanghe di Davos (SLF), pubblicato oggi.

Keystone-SDA

20.10.2025, 11:48

20.10.2025, 12:09

«È la prima volta che siamo riusciti a mostrare le tendenze su una vasta area e per diversi livelli di altitudine», spiega nel comunicato il climatologo Christoph Marty. «Possiamo vedere chiaramente le conseguenze del cambiamento climatico», aggiunge.

In termini assoluti le diminuzioni più cospicue si sono registrate in montagna, attorno ai 2000 metri di quota, «dove lo spessore di neve è maggiore». Gli otto centimetri in meno ogni dieci anni dal 1962 al 2023, rappresentano dunque una perdita complessiva di quasi mezzo metro di coltre bianca.

In percentuale però si tratta di una quantità attorno al 4% per decennio, mentre più in alto «la diminuzione della copertura nevosa invernale è ancora più contenuta e in alcuni casi non significativa», sottolinea Marty.

I dati, segnala la nota, si fermano peraltro ai 3'000 m sopra il livello del mare, poiché più in alto sono disponibili troppe poche misurazioni comparative a lungo termine, così come sono state escluse le zone al di sotto dei 250 m d'altitudine.

L'altopiano perde tra il 10 e il 20%

La situazione sull'altopiano è invece diametralmente opposta. Laddove le nevicate sono più ridotte, infatti, la diminuzione di circa un centimetro si traduce in una perdita percentuale tra il 10 e il 20% ogni decade.

Marty e il suo gruppo hanno osservato nel dettaglio anche i dati di misurazione di 350 stazioni negli ultimi 25 anni, tra novembre e aprile. Il modello è stato sviluppato suddividendo il territorio in una griglia di quadrati, di un chilometro di lato ciascuno.

Secondo l'SLF questi risultati torneranno utili per progetti con Svizzera Turismo e Funivie Svizzere, saranno incorporati a medio termine nell'app White Risk per gli amanti degli sport invernali e l'Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera) sta pianificando di rendere pubbliche le informazioni sulla neve provenienti da SPASS.

I più letti

Rolex fa piazza pulita: i rivenditori indipendenti di orologi devono sparire
Interruzione massiccia per migliaia di siti web, ecco cosa sta succedendo
A soli 32 anni questo ucraino si gode la pensione in Thailandia: ecco come ci è riuscito
Dopo una pausa di quasi un anno, Angelina Mango torna e lo fa con un nuovo album
Un mega progetto su un'isola incontaminata dell'Indonesia provoca orrore

Altre notizie

Svizzera. «No» dell'UDC agli accordi con l'UE: «Minacciano la sovranità svizzera»

Svizzera«No» dell'UDC agli accordi con l'UE: «Minacciano la sovranità svizzera»

Lo dice studio HSG. L'IA cambierà radicalmente l'approccio alla previdenza per la vecchiaia in Svizzera

Lo dice studio HSGL'IA cambierà radicalmente l'approccio alla previdenza per la vecchiaia in Svizzera

Elezione cantonale. Ci sarà un ballottaggio generale per il Governo nel Canton Giura

Elezione cantonaleCi sarà un ballottaggio generale per il Governo nel Canton Giura