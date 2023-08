L'uso di pallini di gomma contro i lupi non è un metodo efficace per spaventarli. È il parere del Consiglio federale che, in risposta ad una mozione di Fabio Regazzi (Centro/TI), pensa che non sia una buona cosa armare i custodi delle greggi.

Il consigliere nazionale Fabio Regazzi in un'immagine d'archivio. KEYSTONE/ANTHONY ANEX

Stando al Governo, le nuove disposizioni di legge consentono ai Cantoni di far abbattere dai guardacaccia quei lupi che si avvicinano pericolosamente all'uomo.

Inoltre, con la nuova legge è stato introdotto un cambiamento, passando da una regolazione reattiva a una regolazione proattiva dei branchi di lupi, il che consente un migliore controllo della diffusione di questa specie.

Cosa voleva ottenere Regazzi con la sua mozione

Con la sua mozione, Regazzi chiedeva nuove basi legali «per la messa in atto di azioni dissuasive nei confronti dei lupi in alpeggi o pascoli, segnatamente la possibilità di eseguire battute di pattugliamento delle greggi, compreso l'utilizzo di armi a munizione non letale per il personale di custodia.»

Tali misure, secondo i deputato del Centro, sarebbero utili in zone impervie dove è difficile, se non impossibile, adottare le misure di protezione previste dalla legge, come le recinzioni o l'uso di cani.

Lo scopo, secondo il consigliere nazionale, è anche quello di risvegliare nel lupo la paura dell'uomo, andata persa a seguito della protezione totale di cui gode da decenni, con l'obiettivo di ridurre al minimo i conflitti.

Due i motivi del Consiglio federale

Ma per l'esecutivo, sparare proiettili di gomma per spaventare i lupi presuppone l'uso di armi da cui possono essere sparate in qualsiasi momento anche munizioni letali.

Ad eccezione dei militari e della polizia, la legge sulle armi vieta di portare con sé e di impiegare tali armi negli spazi pubblici.

Tra l'altro, l'esperienza maturata nei Cantoni nell'impiego di pallini di gomma contro il lupo mostra che queste munizioni sono efficaci solo da una distanza inferiore ai 25 metri.

Tuttavia, poiché gli incontri ravvicinati con i lupi sono molto rari, questo metodo di dissuasione non sembra adeguato.

cp, ats