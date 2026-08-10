Sembrava intravedersi un piccolo spiraglio verso l'arrivo di aria leggermente più fresca, ma niente da fare. MeteoSvizzera ha deciso di innalzare di nuovo a 4 (su 5) il livello della canicola per il Ticino centrale e meridionale (sotto i 600 metri), da oggi - lunedì 10 agosto, alle 11 - fino a venerdì 14 agosto alle 20.

Giovedì scorso, 6 agosto, gli esperti di Locarno Monti ci avevano dato un po' di speranza: quella che il periodo di caldo torrido stava pian piano per finire. Avevano annunciato infatti l'abbassamento della canicola al livello 3, che rappresenta comunque il pericolo marcato.

E invece questo lunedì mattina, l'annuncio che non avremmo voluto ricevere. L'allerta è stata di nuovo rialzata al livello 4, quindi di pericolo forte, da oggi - lunedì 10 agosto, alle 11 - fino a venerdì 14 agosto alle 20 per tutte le località del Canton Ticino che si trovano sotto i 600 metri.

È inoltre stata emanata un'allerta di grado 3 per altre regioni del nord della Svizzera, dove da una settimana era stata tolta.