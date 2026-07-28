Pericolo di incendi Niente fuochi d'artificio o falò per i festeggiamenti del 1° agosto in Ticino

Dato il protrarsi della siccità e il divieto assoluto di accendere fuochi all’aperto, in Ticino è vietato usare fuochi d'artificio o petardi o di accendere falò durante i festeggiamenti del 1° agosto. È la raccomandazione della Sezione forestale del Dipartimento del territorio.