Pericolo di incendi
Niente fuochi d'artificio o falò per i festeggiamenti del 1° agosto in Ticino
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Dato il protrarsi della siccità e il divieto assoluto di accendere fuochi all’aperto, in Ticino è vietato usare fuochi d'artificio o petardi o di accendere falò durante i festeggiamenti del 1° agosto. È la raccomandazione della Sezione forestale del Dipartimento del territorio.
Giova ricordare che in tutto il Cantone al momento è in vigore un'allerta di grado 3 (pericolo marcato) per incendio di boschi, e un'allerta di grado 2 (pericolo moderato) di siccità.
Per queste ragioni, si legge nella nota, la Sezione forestale raccomanda a tutti i privati cittadini, ma anche alle autorità nell'ambito di eventi locali, di rispettare il divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto.
La Sezione forestale può acconsentire ad eventuali autorizzazioni eccezionali, che possono essere rilasciate dai Municipi sotto la loro piena responsabilità.
Queste si limitano però a eventi per i quali il pericolo di scatenare un incendio è giudicato contenuto, come ad esempio gli spettacoli pirotecnici organizzati sui laghi.
Basta una minima disattenzione
Nel comunicato la Sezione forestale invita la popolazione a rispettare con massimo rigore le raccomandazioni di comportamento delle autorità.
A causa della persistente siccità e della vulnerabilità dei boschi, è sufficiente «una minima disattenzione o un gesto apparentemente innocuo» per innescare un rogo boschivo, «con conseguenze per il patrimonio forestale, l'ambiente e la sicurezza delle persone».
La Sezione forestale sottolinea che la collaborazione e il senso di responsabilità di ognuno sono essenziali per prevenire gli incendi boschivi.
E raccomanda ancor auna volta a tutti i cittadini di prestare la massima attenzione, evitando qualsiasi comportamento che possa fare da innesco e contribuire così alla salvaguardia del patrimonio naturale ticinese.