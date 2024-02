«Das wird eine holprige Sendung»: Panne bei der Tagesschau Kein Bildschirm, kein Prompter und keine Live-Schaltungen: Während der Hauptausgabe der SRF-«Tagesschau» am Freitagabend streikt die Technik. Florian Inhauser muss die Brille aufsetzen und liest die Moderation vom Blatt ab. 16.02.2024

La tecnologia è in sciopero alla SRF. Di conseguenza, improvvisamente non funzionano gli schermi, non c'è il prompter per leggere i testi del programma e non c'è nessun collegamento in diretta al Tagesschau, il Telegiornale.

Hai fretta? blue News riassume per te «C'è un grave guasto tecnico» al Tagesschau (il Telegiornale) della SRF.

Il moderatore Florian Inhauser deve rinunciare agli schermi, al prompter e alle dirette ed è costretto a leggere i testi dai fogli, come si faceva una ventina d'anni fa.. Mostra di più

«In primo luogo, si tratta di un'angolazione della telecamera a cui non siete abituati, non lo siamo nemmeno noi e si tratta di un presentatore con gli occhiali da lettura sul naso», così il popolare moderatore svizzero tedesco Florian Inhauser ha esordito venerdì sera al «Tagesschau» (il Telegionrale) della SRF.

Il motivo di questa insolita introduzione al notiziario è semplice: la tecnologia è in sciopero alla SRF. Di conseguenza, improvvisamente non sono più disponibili gli schermi dietro il presentatore, non c'è un prompter da cui leggere le notizie e non c'è nessun collegamento in diretta durante il telegiornale.

Le notizie vengono lette dai fogli

«Sarà un programma accidentato, questo è certo», continua Inhauser e inizia a leggere le ultime notizie dai fogli che ha di fronte.

Inhauser porta a termine il Telegiornale con una calma impressionante.