La proposta è stata bocciata con 84 voti contro 23 e due astensioni. La maggioranza ha infatti dato piorità all'autonomia comunale. Il promotore, il granconsigliere dei Verdi liberali Walter von Ballmoos, ha sostenuto che gli smartphone distraggono gli studenti e riducono il rendimento scolastico. Ha citato conflitti, cyberbullismo e riprese non autorizzate. UDC e PLR hanno votato compatti contro, così come la maggioranza del Centro. Il PS era di opinione divisa, mentre i Verdi liberali si sono espressi in maggioranza a favore.