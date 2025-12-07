Passanti nella stazione di Ginevra Keystone

Stando a un sondaggio di 20 Minuten/Tamedia pubblicato oggi da «Le Matin Dimanche» e dalla SonntagsZeitung, il 48% degli svizzeri è favorevole o piuttosto favorevole all'iniziativa popolare dell'UDC «No a una Svizzera da 10 milioni! (Iniziativa per la sostenibilità)».

Keystone-SDA SDA

I contrari raggiungono una quota del 41%, mentre il restante 11% si dichiara indeciso.

Le differenze sono riconducibili all'appartenenza politica, tanto che l'88% dei simpatizzanti dell'UDC approva il testo, mentre quelli della sinistra la respingono in massa. Gli elettori del PLR e del Centro sono molto divisi.

L'iniziativa mira a limitare la popolazione a 10 milioni di abitanti entro il 2050. Impone di agire a partire da 9,5 milioni di abitanti e potrebbe portare alla risoluzione di accordi internazionali, in particolare quello sulla libera circolazione, ciò che preoccupa gli ambienti economici e la maggioranza parlamentare. Il Consiglio nazionale ha già raccomandato di respingerla.

Secondo l'Ufficio federale di statistica (UST), la Svizzera potrebbe raggiungere i 10 milioni di abitanti nel 2040 e i 10,5 milioni nel 2055, con una crescita interamente dovuta all'immigrazione a partire dal 2035. Senza immigrazione, la popolazione diminuirebbe drasticamente.

Il sondaggio è stato realizzato tra il 27 e il 30 novembre interpellando 10'917 persone, in collaborazione con l'istituto LeeWas. Il margine di errore è di 2,8 punti percentuali.