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Al voto il 14 giugno Sinistra e sindacati: «L'iniziativa "No a una Svizzera da 10 milioni" genera il caos»

SDA

27.3.2026 - 09:45

Dopo che lunedì si erano espressi i favorevoli all'iniziativa, oggi è toccato ai contrari
Dopo che lunedì si erano espressi i favorevoli all'iniziativa, oggi è toccato ai contrari
Keystone

L'iniziativa popolare dell’UDC «No a una Svizzera da 10 milioni» genererebbe il caos, hanno denunciato oggi la sinistra e i sindacati. Il testo, sottoposto al voto popolare il 14 giugno, comporterebbe la fine degli accordi bilaterali con l’UE.

Keystone-SDA

27.03.2026, 09:45

27.03.2026, 09:52

Con la richiesta di modifica costituzionale «No a una Svizzera da 10 milioni! (Iniziativa per la sostenibilità)» si esige un controllo rigoroso dell'immigrazione affinché la popolazione residente permanente non superi i 10 milioni entro il 2050. Il Consiglio federale e il Parlamento dovrebbero adottare misure non appena la popolazione supera i 9,5 milioni.

Secondo gli oppositori, «questa iniziativa è distruttiva». Fissare un tetto massimo rigido costituirebbe un attacco al potere d'acquisto. Se accolto, il testo metterebbe in pericolo i posti di lavoro e comporterebbe una diminuzione dei salari e delle rendite.

Senza gli accordi bilaterali, anche la protezione dei salari verrebbe meno. L'assenza di controlli aprirà la strada al dumping salariale, sostengono ancora sinistra e sindacati.

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