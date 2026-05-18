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Per i profughi dall'Ucraina «No» della Svizzera centrale alla trasformazione dello statuto S in permesso B

SDA

18.5.2026 - 17:07

«La Confederazione non può ritirarsi dal finanziamento e allo stesso tempo imporre ai Cantoni prestazioni più elevate», dice il presidente della ZSODK Peter Truttmann. (Foto d'archivio)
«La Confederazione non può ritirarsi dal finanziamento e allo stesso tempo imporre ai Cantoni prestazioni più elevate», dice il presidente della ZSODK Peter Truttmann. (Foto d'archivio)
Keystone

I direttori dei Dipartimenti delle opere sociali della Svizzera centrale agiscono d'anticipo e respingono la misura che prevede la trasformazione, dopo cinque anni, dello statuto di protezione S per i profughi dall'Ucraina in un permesso B.

Keystone-SDA

18.05.2026, 17:07

18.05.2026, 17:09

In una nota, la Conferenza dei direttori della socialità di Lucerna, Uri, Svitto, Nidvaldo, Obvaldo e Zugo, mette in guardia dalle conseguenze finanziarie per i Cantoni e i Comuni.

La Legge federale sull'asilo (LAsi) prevede che, se dopo 5 anni il Consiglio federale non ha ancora abrogato lo statuto di protezione provvisoria, il Cantone di residenza rilasci un permesso B valido fino alla revoca ufficiale.

Questo termine è in pratica destinato a scadere il 24 febbraio dell'anno prossimo.

Nella sua riunione primaverile tenuta a Svitto, la Conferenza dei direttori e delle direttrici degli affari sociali della Svizzera centrale (Zentralschweizer Sozialdirektorinnen- und Sozialdirektorenkonferenz, ZSODK) critica in particolare il fatto che dopo cinque anni la Confederazione sospenderebbe il proprio sostegno finanziario ai titolari dello statuto di protezione, mentre i costi sociali rimarrebbero a carico dei Cantoni e dei Comuni.

La ZSODK chiede quindi maggiori competenze nella definizione dell'assistenza sociale e un adeguamento della normativa federale.

«Chi non contribuisce al finanziamento non può nemmeno imporre ai Cantoni l'ammontare dell'assistenza sociale», afferma nel comunicato il presidente della ZSODK e direttore della sanità di Nidvaldo Peter Truttmann (PVL).

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