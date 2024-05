Il nuovo marchio "Grand Chasseral" Keystone

La denominazione «Giura bernese» potrebbe in futuro finire nel dimenticatoio. A fine 2022 è infatti stato lanciato il marchio Grand Chasseral, dal nome della montagna più alta della regione, il cui uso si sta diffondendo più rapidamente del previsto.

SDA

«Dopo 17 mesi, i risultati vanno oltre le nostre aspettative. Secondo gli specialisti che abbiamo consultato, infatti, la creazione di una nuova denominazione richiede molti anni», ha dichiarato a Keystone-ATS il presidente della Fondazione Grand Chasseral Patrick Linder.

La novità ha lo scopo di trasformare l'immagine spesso negativa del Giura bernese, una regione di 50'000 abitanti segnata da decenni di lotte intestine legate alla Questione giurassiana. Ora che quest'ultima sta per essere archiviata – almeno dal punto di vista istituzionale, con il passaggio di Moutier dal canton Berna al Giura – è giunto il momento di ripartire su nuove basi.

Il nuovo termine non fa però l'unanimità all'interno della regione. C'è infatti chi non digerisce lo stralcio del riferimento al Giura, senza contare che lo Chasseral è in parte su territorio neocastellano (il cosiddetto «Chasseral Ouest» è il punto culminante del canton Neuchâtel). La maggioranza della popolazione continua inoltre a definirsi giurassiano-bernese.

Anche il granconsigliere UDC Jean-Pierre Graber, noto anti-separatista, fa notare come a Zurigo o Ginevra il termine Gran Chasseral dice poco, mentre il Giura bernese si riesce sempre a localizzarlo almeno sommariamente. «Per ottenere una reale visibilità, occorrerebbe investire qualche milione di franchi», sostiene il democentrista.

Il consenso attorno al nome Grand Chasseral è tuttavia in crescita, e ciò malgrado le divisioni politiche che hanno a lungo contraddistinto la regione. I Verdi, il PS e il PLR hanno modificato il loro nome ufficiale, o stanno per farlo, per sostituire la designazione Giura bernese con il nuovo marchio. Solo l'UDC rimane – per ora – attaccata al vecchio termine, ma più per tradizione che per vera opposizione.

A ciò vanno aggiunte non meno di 200 entità, come imprese industriali, formazioni sportive nonché eventi culturali e turistici. «Diverse aziende e istituzioni hanno già cambiato la loro ragione sociale», sottolinea Patrick Linder. C'è poi chi, come il granconsigliere Hervé Gullotti (PS), sta pensando di chiedere la sostituzione del termine Giura bernese con Grand Chasseral nella legislazione cantonale quando Moutier avrà cambiato cantone.

fc, ats