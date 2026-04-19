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Tragedia in Vallese Nomi oscurati nei documenti trasmessi alla procura: nuovo colpo di scena nell'inchiesta su Crans-Montana 

SDA

19.4.2026 - 12:01

L'inchiesta sta suscitando molto interesse.
L'inchiesta sta suscitando molto interesse.
Keystone

L'inchiesta sul drammatico incendio del bar Constellation di Crans-Montana, che il primo gennaio ha causato 41 morti e 115 feriti (38 dei quali ancora ricoverati), si arricchisce di un nuovo colpo di scena.

Keystone-SDA

19.04.2026, 12:01

19.04.2026, 12:12

Alcuni documenti consegnati al Ministero pubblico vallesano sono stati parzialmente oscurati, con passaggi coperti da pennarello nero, prima di essere trasmessi agli inquirenti.

L'informazione riportata dalla SonntagZeitung è stata confermata dalla procura a Keystone-Ats.

Le cancellature riguarderebbero in particolare nomi e cognomi di persone presenti su alcuni atti prodotti nell'ambito dell'interrogatorio di Nicolas Féraud, sindaco di Crans-Montana, che si è svolto lunedì scorso a Sion.

Secondo una fonte vicina al dossier l'operazione di oscuramento non è stata compiuta direttamente da Féraud.

Tredici indagati

Ora il ministero pubblico dovrà stabilire se i passaggi in questione siano elementi rilevanti per l'inchiesta oppure informazioni prive di interesse per il procedimento penale.

Intanto, giovedì il numero degli indagati è salito da nove a tredici persone.

Tutte devono rispondere di omicidio colposo, lesioni personali colpose e incendio colposo. Le audizioni riprenderanno l'11 maggio.

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