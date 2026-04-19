Tragedia in ValleseNomi oscurati nei documenti trasmessi alla procura: nuovo colpo di scena nell'inchiesta su Crans-Montana
SDA
19.4.2026 - 12:01
L'inchiesta sul drammatico incendio del bar Constellation di Crans-Montana, che il primo gennaio ha causato 41 morti e 115 feriti (38 dei quali ancora ricoverati), si arricchisce di un nuovo colpo di scena.
Keystone-SDA
19.04.2026, 12:01
19.04.2026, 12:12
SDA
Alcuni documenti consegnati al Ministero pubblico vallesano sono stati parzialmente oscurati, con passaggi coperti da pennarello nero, prima di essere trasmessi agli inquirenti.
L'informazione riportata dalla SonntagZeitung è stata confermata dalla procura a Keystone-Ats.
Le cancellature riguarderebbero in particolare nomi e cognomi di persone presenti su alcuni atti prodotti nell'ambito dell'interrogatorio di Nicolas Féraud, sindaco di Crans-Montana, che si è svolto lunedì scorso a Sion.
Secondo una fonte vicina al dossier l'operazione di oscuramento non è stata compiuta direttamente da Féraud.
Tredici indagati
Ora il ministero pubblico dovrà stabilire se i passaggi in questione siano elementi rilevanti per l'inchiesta oppure informazioni prive di interesse per il procedimento penale.
Intanto, giovedì il numero degli indagati è salito da nove a tredici persone.
Tutte devono rispondere di omicidio colposo, lesioni personali colpose e incendio colposo. Le audizioni riprenderanno l'11 maggio.