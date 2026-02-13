Il Tribunale cantonale amministrativo (TRAM) ha respinto il 24 luglio il ricorso contro la decisione del Consiglio di Stato ticinese di annullare il concorso per l'assunzione di capo sezione alla Sezione dell'insegnamento medio superiore (SIMS).

Lo ha comunicato il Governo cantonale. Il concorso, pubblicato nel marzo 2024, si era concluso con la nomina in job sharing di due candidati, poi annullata perché questi non possedevano i requisiti richiesti dal bando di concorso.

Un nuovo bando sarà pubblicato prossimamente, dopo la crescita in giudicato della sentenza. Nel frattempo la SIMS resta affidata all'aggiunta Francesca Pedrazzini-Pesce.