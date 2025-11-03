  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

L'inverno nasconde i detriti Ecco il villaggio di Blatten come non lo avete mai visto, cinque mesi dopo la frana

Petar Marjanović

3.11.2025

Dopo la frana di maggio, il villaggio devastato sembra quasi tranquillo sotto la neve e il ghiaccio.
Dopo la frana di maggio, il villaggio devastato sembra quasi tranquillo sotto la neve e il ghiaccio.
KEYSTONE

Cinque mesi dopo la devastante frana, Blatten, nella Lötschental, sembra incantato: la neve e il ghiaccio hanno coperto le tracce del disastro. Dove prima c'erano fango e rocce, ora sembra brillare un lago calmo con case galleggianti.

Redazione blue News

03.11.2025, 16:08

Immagini spettacolari mostrano il villaggio innevato di Blatten nella Lötschental, immortalato dal fotografo Michael Probst il 28 ottobre 2025. 

Il villaggio, che è stato in gran parte sepolto da una frana il 28 maggio, è a malapena riconoscibile sotto uno strato di neve. La massa di detriti è quasi invisibile, mentre il lago appare calmo e tranquillo.

I detriti sono stati coperti dalla neve, la distruzione rimane nascosta.
I detriti sono stati coperti dalla neve, la distruzione rimane nascosta.
KEYSTONE

Nelle immagini, sembra che i tetti delle case distrutte galleggino sull'acqua verde-azzurra: niente fango, niente masse di macerie a dare l'idea del disastro.

La neve ha iniziato a cadere poco prima del 24 ottobre. Ha portato alla chiusura della strada di emergenza per il villaggio colpito dalla frana.

Solo i tetti sporgono dall'acqua verde turchese del lago appena formato.
Solo i tetti sporgono dall'acqua verde turchese del lago appena formato.
KEYSTONE
Ecco come appariva il villaggio sepolto l'11 ottobre 2025.
Ecco come appariva il villaggio sepolto l'11 ottobre 2025.
KEYSTONE

Ampie parti del villaggio dell'Alto Vallese sono state sepolte dalla frana di fine maggio, così come le strade di accesso. Per Blatten sono stati raccolti 68 milioni di franchi di donazioni.

Di questi, 23 milioni provengono dalla Catena della Solidarietà, 3,9 milioni dalle organizzazioni umanitarie Caritas Svizzera e Croce Rossa Svizzera, 5 milioni dalla Confederazione e 10 milioni dal Vallese.

Le donazioni sono andate direttamente al comune di Blatten, la maggior parte delle quali è stata destinata alla ricostruzione.

I più letti

Chiara Ferragni su Giovanni Tronchetti Provera: «Sono felicemente innamorata»
«Mr & Mrs Leclerc»: l'annuncio del pilota Ferrari fa impazzire Instagram
Ecco cosa ha rotto il matrimonio «perfetto» tra Lily Allen e David Harbour
«Certe parole feriscono»: Maria De Filippi stoppa lo show per chiedere scusa a Gard
Trovato su una spiaggia un messaggio in bottiglia di un soldato del 1916

Sulla frana a Blatten

Pericolo 8 su 10. Blatten: come un vulcano invisibile, la montagna non ha detto la sua ultima parola

Pericolo 8 su 10Blatten: come un vulcano invisibile, la montagna non ha detto la sua ultima parola

Maggior parte agli edifici. Frana di Blatten, danni per 320 milioni di franchi

Maggior parte agli edificiFrana di Blatten, danni per 320 milioni di franchi

Un disperso. Blatten: il grande crollo è avvenuto, distrutto il villaggio

Un dispersoBlatten: il grande crollo è avvenuto, distrutto il villaggio

Altre notizie

Svizzera. La Confederazione rafforza le misure contro la resistenza agli antibiotici

SvizzeraLa Confederazione rafforza le misure contro la resistenza agli antibiotici

Svizzera. FFS: «Bilancio positivo la polizia dei trasporti con le bodycam»

SvizzeraFFS: «Bilancio positivo la polizia dei trasporti con le bodycam»

Svizzera. Inaugurata la prima cassetta per la consegna di animali domestici indesiderati

SvizzeraInaugurata la prima cassetta per la consegna di animali domestici indesiderati