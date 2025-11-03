Dopo la frana di maggio, il villaggio devastato sembra quasi tranquillo sotto la neve e il ghiaccio. KEYSTONE

Cinque mesi dopo la devastante frana, Blatten, nella Lötschental, sembra incantato: la neve e il ghiaccio hanno coperto le tracce del disastro. Dove prima c'erano fango e rocce, ora sembra brillare un lago calmo con case galleggianti.

Redazione blue News Petar Marjanović

Immagini spettacolari mostrano il villaggio innevato di Blatten nella Lötschental, immortalato dal fotografo Michael Probst il 28 ottobre 2025.

Il villaggio, che è stato in gran parte sepolto da una frana il 28 maggio, è a malapena riconoscibile sotto uno strato di neve. La massa di detriti è quasi invisibile, mentre il lago appare calmo e tranquillo.

I detriti sono stati coperti dalla neve, la distruzione rimane nascosta. KEYSTONE

Nelle immagini, sembra che i tetti delle case distrutte galleggino sull'acqua verde-azzurra: niente fango, niente masse di macerie a dare l'idea del disastro.

La neve ha iniziato a cadere poco prima del 24 ottobre. Ha portato alla chiusura della strada di emergenza per il villaggio colpito dalla frana.

Solo i tetti sporgono dall'acqua verde turchese del lago appena formato. KEYSTONE

Ecco come appariva il villaggio sepolto l'11 ottobre 2025. KEYSTONE

Ampie parti del villaggio dell'Alto Vallese sono state sepolte dalla frana di fine maggio, così come le strade di accesso. Per Blatten sono stati raccolti 68 milioni di franchi di donazioni.

Di questi, 23 milioni provengono dalla Catena della Solidarietà, 3,9 milioni dalle organizzazioni umanitarie Caritas Svizzera e Croce Rossa Svizzera, 5 milioni dalla Confederazione e 10 milioni dal Vallese.

Le donazioni sono andate direttamente al comune di Blatten, la maggior parte delle quali è stata destinata alla ricostruzione.