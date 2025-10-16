Siamo all'alba di un vuoto contrattuale. Keystone

Malgrado diversi round di trattative sul nuovo Contratto nazionale mantello (CNM) dell'edilizia, non si intravvede alcun accordo. Quasi il 90% dei lavoratori si è quindi espresso in favore di misure di sciopero, informano oggi i sindacati.

L'edilizia, scrivono in un comunicato Unia e Syna, rischia di precipitare in una situazione di vuoto contrattuale, come non accadeva da oltre un decennio. Il CNM scade a fine 2025 e deve essere rinegoziato entro questa scadenza, viene precisato.

Benché un lavoratore su due abbandoni la professione, la Società degli impresari costruttori si oppone a orari di lavoro compatibili con la vita privata, è l'accusa lanciata dai sindacati.

Oltre 20'000 edili si sono pertanto pronunciati a favore di misure di sciopero nel corso di una votazione tenutasi a livello nazionale nelle scorse settimane.

I primi giorni di protesta cominceranno già la prossima settimana: lunedì saranno gli edili ticinesi a incrociare le braccia.

Il 31 ottobre sarà la volta di Berna, il 3 e 4 novembre di tutta la Svizzera romanda, il 7 novembre della Svizzera nordoccidentale e il 14 novembre di Zurigo e di altre regioni della Svizzera tedesca.