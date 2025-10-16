  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Vertenza sindacale Non c'è accordo sul contratto collettivo, lavoratori edili votano per lo sciopero, che inizierà in Ticino. Ecco quando

SDA

16.10.2025 - 10:00

Siamo all'alba di un vuoto contrattuale.
Siamo all'alba di un vuoto contrattuale.
Keystone

Malgrado diversi round di trattative sul nuovo Contratto nazionale mantello (CNM) dell'edilizia, non si intravvede alcun accordo. Quasi il 90% dei lavoratori si è quindi espresso in favore di misure di sciopero, informano oggi i sindacati.

Keystone-SDA

16.10.2025, 10:00

16.10.2025, 10:13

L'edilizia, scrivono in un comunicato Unia e Syna, rischia di precipitare in una situazione di vuoto contrattuale, come non accadeva da oltre un decennio. Il CNM scade a fine 2025 e deve essere rinegoziato entro questa scadenza, viene precisato.

Benché un lavoratore su due abbandoni la professione, la Società degli impresari costruttori si oppone a orari di lavoro compatibili con la vita privata, è l'accusa lanciata dai sindacati.

Oltre 20'000 edili si sono pertanto pronunciati a favore di misure di sciopero nel corso di una votazione tenutasi a livello nazionale nelle scorse settimane.

I primi giorni di protesta cominceranno già la prossima settimana: lunedì saranno gli edili ticinesi a incrociare le braccia.

Il 31 ottobre sarà la volta di Berna, il 3 e 4 novembre di tutta la Svizzera romanda, il 7 novembre della Svizzera nordoccidentale e il 14 novembre di Zurigo e di altre regioni della Svizzera tedesca.

I più letti

Un principe racconta: «Quando Romina Power aveva 15 anni stavamo per sposarci»
La sbalorditiva signora Grabow, vincitrice dell'Ironman delle Hawaii a... 80 anni
Un pilota da corsa avrebbe violentato la badante nella casa della famiglia Schumacher
Addio al cantante D'Angelo, pioniere del neo-soul
La famiglia rivela la causa della morte di Diane Keaton

Altre notizie

Lutti. È morta Hanna Sahlfeld-Singer, prima consigliera nazionale PS e tra le prime 11 donne a entrare in Parlamento

LuttiÈ morta Hanna Sahlfeld-Singer, prima consigliera nazionale PS e tra le prime 11 donne a entrare in Parlamento

San Gallo. Due bimbi travolti e feriti da tre vitelli in fuga alla fiera agricola Olma

San GalloDue bimbi travolti e feriti da tre vitelli in fuga alla fiera agricola Olma

Berna. Dimostrazione pro-Pal, gli organizzatori lamentano le violenze  della polizia

BernaDimostrazione pro-Pal, gli organizzatori lamentano le violenze  della polizia