Le vittime degli incendi devono spesso sottoporsi a lunghe fasi di trattamento e guarigione. KEYSTONE

Molti dei feriti dell'incendio di Crans-Montana sono minorenni. Per loro inizia una lunga fase di guarigione, sia fisica che psicologica. Un chirurgo pediatrico di Berna ci spiega cosa significa in termini concreti.

Samuel Walder Samuel Walder

Hai fretta? blue News riassume per te Molti minorenni sono rimasti gravemente feriti nel disastro dell'incendio di Crans-Montana.

Le ustioni e l'intossicazione da fumo sono particolarmente pericolose e possono richiedere molto tempo per essere curate.

Secondo la chirurga pediatrica Cordula Scherer, tali lesioni richiedono un trattamento specializzato, che spesso dura anni, comprendente operazioni, cura delle cicatrici e sostegno psicologico per l'intera famiglia.

Le ustioni profonde ed estese e l'inalazione di fumo sono particolarmente critiche. Mostra di più

Il rogo di Crans-Montana ha causato 40 vittime. Sono 116 le persone rimaste ferite, alcune in modo grave, e la maggior parte sono minori.

Il dramma pone ora loro, così come i loro parenti e gli ospedali che li curano, di fronte a un'odissea di cure, dolore e pressione emotiva.

Cordula Scherer è un medico con grande esperienza dell'Ospedale universitario di Berna, specializzata in chirurgia pediatrica, e sa esattamente cosa stanno affrontando i giovani pazienti.

blue News le ha posto le domande più importanti sulle ustioni nei minori.

Quali sono i tipi più comuni di ustioni nei minori?

«Nei bambini si verificano soprattutto scottature da liquidi caldi come il tè, la minestra o l'acqua del bagno, nonché ustioni da contatto, ad esempio da piastre elettriche, dallo sportello del forno o dal ferro da stiro», spiega il medico.

Si verificano anche ustioni da fiamma causate da candele, caminetti, barbecue o fuochi d'artificio, così come lesioni elettriche da prese o cavi.

Le ustioni chimiche sono meno comuni.

Spesso questi incidenti possono essere evitati con la prevenzione, dice Scherer. La responsabilità non è solo dei genitori, ma anche dei produttori. I cavi dei bollitori, ad esempio, potrebbero essere così corti da non poter essere staccati dal piano di lavoro.

«I sistemi di spegnimento automatico possono ridurre la temperatura e quindi il rischio di lesioni se non vengono utilizzati per un breve periodo», spiega l'esperta.

In caso di emergenza, la risposta giusta è fondamentale: rimuovere la biancheria e raffreddare brevemente la ferita con acqua a temperatura ambiente.

Nel caso dei bambini, è particolarmente importante evitare l'ipotermia.

Come vengono trattate le lesioni da ustione?

Nel caso di Crans-Montana, le vittime presentavano ferite e lesioni causate dalle fiamme. «Il trattamento di tali lesioni è un processo lungo e doloroso», afferma l'esperta. «Il trattamento dipende dalla profondità, dall'estensione e dalla localizzazione della lesione termica».

È inoltre fondamentale che le ferite nei minorenni vengano trattate in cliniche specializzate in chirurgia pediatrica. «Il chirurgo può così valutare se la lesione debba essere curata in un centro specializzato».

Il problema è che le persone ancora in fase di crescita devono essere trattate in modo diverso rispetto a chi ha già completato lo sviluppo.

Le misure mediche in sintesi Trattamento del dolore (adeguato all'età, spesso strettamente adattato).

Cura delle ferite con medicazioni moderne, pulizia/rimozione dei tessuti danneggiati, se necessario.

Controlli di follow-up accurati.

Interventi chirurgici per la rimozione del tessuto necrotico e, se necessario, per la copertura del difetto cutaneo. Ad esempio mediante trapianti di pelle autologa e, in caso di lesioni più profonde, con soluzioni temporanee fino alla copertura definitiva con pelle propria, prelevata da una zona sana del corpo. Nei bambini, il sito di prelievo è nella maggior parte dei casi il cuoio capelluto.

Fisioterapia precoce o terapia occupazionale per mantenere la mobilità.

Trattamento delle cicatrici (ad es. cuscinetti di silicone, trattamento compressivo). Mostra di più

Perché il trattamento è così impegnativo?

Secondo la dottoressa, il trattamento è particolarmente intenso per i pazienti giovani.

«I cambi di medicazione vengono di solito eseguiti in anestesia breve e richiedono un numero di personale significativamente maggiore rispetto ai pazienti adulti».

Ogni fase del trattamento comporta specifiche forme di stress. Durante il processo di guarigione non sono rari prurito e disturbi del sonno. Inoltre, la terapia richiede tempi molto lunghi.

Scherer afferma: «Le lesioni termiche richiedono un lungo periodo di trattamento e una terapia specifica. A seconda della gravità della lesione, possono essere necessari anni».

Inoltre: «Quando un bambino subisce una lesione termica, non si cura solo il bambino, ma l'intera famiglia. I genitori spesso soffrono molto e si colpevolizzano pesantemente».

Di solito è necessario un supporto psicologico. Il resoconto dell'incidente di Crans-Montana mostra come soffrono i parenti delle vittime di ustioni.

Esistono diversi tipi di ustioni?

Sì, dice Scherer. Le lesioni variano a seconda del tipo di incendio.

«Le scottature spesso interessano aree cutanee più estese e presentano un quadro eterogeneo in termini di profondità, poiché i tempi di contatto possono variare».

Gli incidenti causati da fiamme e combustibili comportano ustioni più profonde e possono essere associati a fumi. Le lesioni elettriche sono insidiose perché a volte la pelle sembra relativamente «normale», ma possono verificarsi danni rilevanti nei tessuti sottostanti.

Ustioni per grado 1° grado (epidermide): Colpisce solo l'epidermide. Sintomi: arrossamento, gonfiore, dolore (come una scottatura solare), senza vesciche. Guarigione: senza conseguenze in pochi giorni.

2° grado (epidermide e derma): Differenziazione in superficiale (2a) e profondo (2b).

2a (superficiale): Pelle arrossata, vesciche, molto dolorose, ferita trasudante. Guarigione in circa due settimane senza cicatrici.

2b (profonda): Ferita più chiara/biancastra, meno dolore (nervi danneggiati), vesciche. La guarigione richiede settimane (4-9), con probabili cicatrici.

3° grado (sottocute): distrutti tutti gli strati della pelle, dall’epidermide fino al tessuto sottocutaneo. Sintomi: pelle bianca, secca, dall’aspetto coriaceo o nera, con poco o nessun dolore. Trattamento: non guarisce spontaneamente, nella maggior parte dei casi è necessario un trapianto di pelle.

4° grado (muscolo/osso): Ustione più profonda con distruzione delle strutture profonde. Sintomi: carbonizzazione, interessamento di muscoli, tendini, articolazioni e ossa. Trattamento: emergenza medica, sempre chirurgico (spesso con amputazione o ricostruzioni complesse). Mostra di più

Qual è il tipo di ustione più pericoloso?

Secondo Scherer, alcune ustioni sono più pericolose di altre per l'uomo. «Particolarmente pericolose per i bambini sono le ustioni che coinvolgono le vie respiratorie, cioè l'inalazione di fumo, così come le ustioni estese e profonde».

L'incendio di Crans-Montana rappresenta quindi il «caso peggiore».

I bambini, inoltre, perderebbero liquidi e calore più rapidamente. «Il rischio di gravi complicazioni aumenta», afferma Scherer.

Cosa comportano le lesioni per il resto della loro vita?

«Anche dopo un trattamento efficace di una lesione da ustione, non sempre si torna subito a una vita normale», spiega il medico.

Le possibili conseguenze includono limitazioni dei movimenti, in particolare a livello delle articolazioni, una ridotta capacità di recupero, pelle sensibile e secca, prurito, sensazione di tensione, cicatrici, nonché la necessità di cure e terapie costanti.

«A seconda della gravità della lesione, tutto ciò può protrarsi per anni», spiega Cordula Scherer.