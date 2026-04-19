Non solo Flixbus: l’azienda punta ai treni in Svizzera, ecco il piano che fa discutere

Flixtrain viaggia già su svariate tratte in Germania. KEYSTONE

Partito nel 2013 con un solo pullman sulle strade tedesche, oggi FlixBus è diventato un colosso globale. Più di 80 milioni di passeggeri all’anno e un fatturato che ha superato i due miliardi di euro. Mentre il gruppo continua a crescere, anche la Svizzera è al centro di nuovi progetti e nuovi ambizioni.

Hai fretta? blue News riassume per te FlixBus è già ben presente in Svizzera con numerosi pullman e un collegamento ferroviario tra Basilea e Berlino, ma punta a espandersi ulteriormente.

Il gruppo tedesco vuole sviluppare una rete ferroviaria low cost in Europa, in particolare con un possibile collegamento tra Zurigo e Monaco.

Ma il mercato svizzero resta difficile da penetrare a causa delle regole rigide e della mancata liberalizzazione.

Il progetto ha acceso il dibattito, con critiche sul rischio che Flix si concentri solo sulle tratte più redditizie.

Nel frattempo, il servizio di autobus è già consolidato e competitivo, soprattutto sulle tratte di media distanza. Mostra di più

Il legame tra FlixBus e la Svizzera non è nuovo. Il Paese è stato tra i primi a essere integrati nella rete e oggi decine di autobus verdi attraversano ogni giorno il territorio. Dal 2022 esiste anche un collegamento ferroviario tra Basilea e Berlino.

Eppure, per il fondatore e CEO André Schwämmlein, intervistato dal portale «Watson», questo è solo l’inizio. Il gruppo guarda alla Svizzera come a un mercato interessante, ma anche complicato, soprattutto quando si parla di treni.

Il sogno ferroviario

Flix vuole crescere sui binari. Dopo aver lanciato FlixTrain in Germania, l’azienda punta a costruire una rete veloce ed economica tra le principali città europee.

L’idea è chiara: più frequenza, prezzi più bassi e treni capaci di competere con quelli tradizionali.

In questo contesto, la Svizzera rappresenta una tentazione evidente. Il progetto più discusso riguarda una possibile linea tra Zurigo e Monaco, che ha già fatto storcere il naso a molti nel settore.

Mercato chiuso e regole rigide

Il problema però è strutturale. Il mercato ferroviario svizzero non è liberalizzato come quello di altri Paesi europei. Entrare non è semplice e le regole sono stringenti.

Schwämmlein non lo nasconde: l’interesse c’è, ma tutto dipenderà dall’evoluzione dei rapporti con l’UE e da eventuali aperture del sistema. Per ora, la priorità resta la Germania, dove Flix può muoversi con maggiore libertà.

Il dibattito in Svizzera è acceso. Alcuni accusano Flix di voler approfittare solo delle tratte più redditizie, lasciando quelle meno profittevoli alla rete pubblica.

Il CEO ribatte senza esitazioni: dove una linea può funzionare sul mercato, la concorrenza è un vantaggio per i clienti. Se invece lo Stato vuole garantire servizi meno redditizi, deve finanziarli. Mischiare i due approcci, sostiene, non funziona.

Una posizione che si scontra con il modello svizzero, basato su una rete integrata e pensata per restare in equilibrio nel suo insieme.

Servizio consolidato per gli autobus

Se sui treni tutto è ancora in bilico, sugli autobus la presenza di Flix è ben consolidata. La Svizzera è un nodo strategico, soprattutto per i collegamenti internazionali.

In estate, tra Zurigo e Monaco possono circolare fino a 17 bus al giorno. E non mancano tratte lunghissime, come quella che collega Zurigo a Lisbona senza cambi. Viaggi estremi, certo, ma che funzionano grazie a chi percorre solo una parte del tragitto.

Il vero successo resta sulle distanze medie, tra le due e le cinque ore, dove il bus riesce spesso a battere sia il treno che l’aereo sul prezzo.