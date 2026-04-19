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Un rivale per FFS? Non solo Flixbus: l’azienda punta ai treni in Svizzera, ecco il piano che fa discutere

ai-scrape

19.4.2026 - 16:51

Flixtrain viaggia già su svariate tratte in Germania.
Flixtrain viaggia già su svariate tratte in Germania.
KEYSTONE

Partito nel 2013 con un solo pullman sulle strade tedesche, oggi FlixBus è diventato un colosso globale. Più di 80 milioni di passeggeri all’anno e un fatturato che ha superato i due miliardi di euro. Mentre il gruppo continua a crescere, anche la Svizzera è al centro di nuovi progetti e nuovi ambizioni.

Antonio Fontana

19.04.2026, 16:51

Hai fretta? blue News riassume per te

  • FlixBus è già ben presente in Svizzera con numerosi pullman e un collegamento ferroviario tra Basilea e Berlino, ma punta a espandersi ulteriormente.
  • Il gruppo tedesco vuole sviluppare una rete ferroviaria low cost in Europa, in particolare con un possibile collegamento tra Zurigo e Monaco.
  • Ma il mercato svizzero resta difficile da penetrare a causa delle regole rigide e della mancata liberalizzazione.
  • Il progetto ha acceso il dibattito, con critiche sul rischio che Flix si concentri solo sulle tratte più redditizie.
  • Nel frattempo, il servizio di autobus è già consolidato e competitivo, soprattutto sulle tratte di media distanza.
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Il legame tra FlixBus e la Svizzera non è nuovo. Il Paese è stato tra i primi a essere integrati nella rete e oggi decine di autobus verdi attraversano ogni giorno il territorio. Dal 2022 esiste anche un collegamento ferroviario tra Basilea e Berlino.

Eppure, per il fondatore e CEO André Schwämmlein, intervistato dal portale «Watson», questo è solo l’inizio. Il gruppo guarda alla Svizzera come a un mercato interessante, ma anche complicato, soprattutto quando si parla di treni.

Il sogno ferroviario

Flix vuole crescere sui binari. Dopo aver lanciato FlixTrain in Germania, l’azienda punta a costruire una rete veloce ed economica tra le principali città europee.

L’idea è chiara: più frequenza, prezzi più bassi e treni capaci di competere con quelli tradizionali.

In questo contesto, la Svizzera rappresenta una tentazione evidente. Il progetto più discusso riguarda una possibile linea tra Zurigo e Monaco, che ha già fatto storcere il naso a molti nel settore.

Mercato chiuso e regole rigide

Il problema però è strutturale. Il mercato ferroviario svizzero non è liberalizzato come quello di altri Paesi europei. Entrare non è semplice e le regole sono stringenti.

Schwämmlein non lo nasconde: l’interesse c’è, ma tutto dipenderà dall’evoluzione dei rapporti con l’UE e da eventuali aperture del sistema. Per ora, la priorità resta la Germania, dove Flix può muoversi con maggiore libertà.

Il dibattito in Svizzera è acceso. Alcuni accusano Flix di voler approfittare solo delle tratte più redditizie, lasciando quelle meno profittevoli alla rete pubblica.

Il CEO ribatte senza esitazioni: dove una linea può funzionare sul mercato, la concorrenza è un vantaggio per i clienti. Se invece lo Stato vuole garantire servizi meno redditizi, deve finanziarli. Mischiare i due approcci, sostiene, non funziona.

Una posizione che si scontra con il modello svizzero, basato su una rete integrata e pensata per restare in equilibrio nel suo insieme.

Servizio consolidato per gli autobus

Se sui treni tutto è ancora in bilico, sugli autobus la presenza di Flix è ben consolidata. La Svizzera è un nodo strategico, soprattutto per i collegamenti internazionali.

In estate, tra Zurigo e Monaco possono circolare fino a 17 bus al giorno. E non mancano tratte lunghissime, come quella che collega Zurigo a Lisbona senza cambi. Viaggi estremi, certo, ma che funzionano grazie a chi percorre solo una parte del tragitto.

Il vero successo resta sulle distanze medie, tra le due e le cinque ore, dove il bus riesce spesso a battere sia il treno che l’aereo sul prezzo.

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