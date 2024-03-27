Norman Gobbi in un'immagine d'archivio (immagine d'illustrazione).
Ti-Press
Norman Gobbi, dopo le polemiche degli ultimi giorni, ha annunciato la decisione di autosospendersi momentaneamente dalla responsabilità politica della Polizia cantonale.
«Ho deciso a malincuore di autosospendermi temporaneamente dalla responsabilità politica della Polizia cantonale sin tanto che le inchieste in corso siano terminate», ha fatto sapere.
Una decisione presa «con lo spirito di servizio e senso dello Stato che mi contraddistinguono».
In conclusione, Gobbi torna «a ribadire con forza la totale estraneità a qualsiasi ipotesi di comportamento pur solo scorretto».
L'operatività della Polizia cantonale resterà garantita fino al termine del procedimento penale aperto dal Ministero Pubblico. La responsabilità è stata affidata temporaneamente a Claudio Zali, consigliere di Stato supplente per il Dipartimento delle istituzioni.
Il Governo ha designato il Consulente giuridico del Consiglio di Stato come suo rappresentante dell'esercizio del diritto di accesso agli atti nell'ambito dell'inchiesta penale in cui è coinvolto un agente della Polizia cantonale.