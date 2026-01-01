Zurigo è stata illuminata dal tradizionale spettacolo di fuochi d'artificio sopra al lago. Keystone

Fatta eccezione per il dramma di Crans-Montana, la notte di Capodanno è trascorsa complessivamente in modo tranquillo in Svizzera, anche se non è mancato il lavoro per la polizia.

Keystone-SDA SDA

Le forze dell'ordine sono state impegnate per fuochi d'artificio accesi in modo improprio, incendi, disturbi della quiete pubblica e singoli reati di violenza e contro il patrimonio.

La polizia cantonale di Zurigo ha riferito di essere intervenuta circa 170 volte. L'attenzione si è concentrata sui reati legati ai fuochi d'artificio, in parte anche in comuni in cui ne è vietato l'uso.

Inoltre sono state segnalate sei cassette delle lettere fatte esplodere e diversi incendi di alberi, siepi, bidoni della spazzatura e container. A Winterthur la polizia sta indagando su un caso di incendio doloso dopo che sconosciuti hanno dato fuoco alle cassette postali di un condominio. Alla stazione centrale di Zurigo la polizia ha arrestato sei persone.

Anche la polizia municipale di Zurigo ha avuto molto da fare: durante i festeggiamenti sulle rive del lago si sono verificati numerosi casi di violazione del divieto di fuochi d'artificio. Un 19enne svizzero è stato arrestato con oggetti pirotecnici proibiti.

Si sono inoltre verificati due gravi episodi di violenza: due uomini di 19 anni sono stati ricoverati in ospedale in luoghi diversi con ferite da taglio; uno di essi si trova in condizioni critiche. Le circostanze non sono chiare, viene aggiunto. La polizia ha inoltre arrestato alcuni presunti ladri; durante uno degli interventi un agente di polizia è rimasto leggermente ferito. Diverse persone in stato di ebbrezza hanno dovuto essere assistite o ricoverate in ospedale.

Nei cantoni di Turgovia e San Gallo le polizie cantonali hanno registrato oltre 80 interventi. Diversi incendi, presumibilmente causati da fuochi d'artificio, sono stati rapidamente domati e non ci sono stati feriti.

A San Gallo sono stati effettuati interventi per violenza domestica e incidenti causati dall'alcol. Anche nell'omonima città si sono verificati solo piccoli incidenti come litigi, incendi causati dai fuochi d'artificio e disturbi della quiete pubblica.

Nel canton Sciaffusa il Capodanno è trascorso senza incidenti gravi. La polizia è intervenuta per disturbi della quiete pubblica, reati legati ai fuochi d'artificio e piccoli litigi. Diverse cassette delle lettere sono state danneggiate e un poliziotto è rimasto leggermente ferito.

Il bilancio è stato simile nel canton Svitto, dove sono stati registrati circa 20 interventi, principalmente per alcol, disturbo della quiete pubblica e piccoli litigi.

Nel canton Lucerna si sono verificati diversi casi di violenza contro le forze dell'ordine. Nel capoluogo e a Sursee alcuni poliziotti sono stati attaccati con fuochi d'artificio. In totale sono rimasti feriti tre agenti e sono state arrestate diverse persone. Si sono inoltre verificati piccoli incendi e danni alla proprietà.

Anche nel canton Argovia la polizia è dovuta intervenire più di 80 volte, tra l'altro per incendi, atti vandalici e danni alla proprietà. A Ueken un'auto parcheggiata è stata completamente distrutta dalle fiamme.

Nei cantoni di Zugo e Basilea Campagna le autorità hanno segnalato diversi piccoli incendi causati dai fuochi d'artificio. Nessuno è rimasto ferito.

Nonostante l'elevato numero di interventi, le autorità di polizia tracciano un bilancio complessivamente tranquillo del Capodanno, ma invitano nuovamente alla prudenza nell'uso dei fuochi d'artificio.