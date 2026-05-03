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Dopo gli eventi del 1° maggio Notte di petardi, incendi e bottigliate a Zurigo, scontri tra incappucciati e polizia. Ecco il video

Samuel Walder

3.5.2026

Dopo la manifestazione del Primo Maggio, disordini a Zurigo.

Dopo la manifestazione del Primo Maggio, disordini a Zurigo.

03.05.2026

Dopo le manifestazioni del Primo maggio, nella notte tra sabato e domenica a Zurigo si sono verificati gravi disordini. Gruppi di persone incappucciate si sono scontrati con la polizia, hanno acceso fuochi e causato danni materiali.

Samuel Walder

03.05.2026, 08:45

03.05.2026, 09:55

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Nella notte tra sabato e domenica, dopo le manifestazioni del Primo maggio, a Zurigo si sono verificati gravi disordini con decine di persone incappucciate nel centro città. 
  • Sono stati accesi fumogeni, torce e petardi, incendiati sacchi della spazzatura e cassonetti, e lanciati bottiglie, pietre e altri oggetti contro la polizia.
  • Gli agenti sono intervenuti con un ampio dispositivo, usando anche proiettili di gomma e un idrante, mentre restano da chiarire eventuali feriti o arresti.
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Nella città di Zurigo, dopo gli eventi legati al Primo maggio, la situazione è degenerata nella notte tra sabato e domenica. A riferire l’accaduto è un reporter di BRK-News.

Diverse decine di persone, perlopiù giovani e con il volto coperto, hanno attraversato il centro città. Dopo la mezzanotte sono stati accesi fumogeni, torce e petardi, mentre venivano scanditi slogan. Il clima, a tratti, è stato molto teso.

In più punti sono stati inoltre dati alle fiamme sacchi della spazzatura e cassonetti. La polizia comunale di Zurigo è intervenuta con un ampio dispositivo.

Dopo gli scontri della scorsa notte, sono rimaste solo le ceneri.
Dopo gli scontri della scorsa notte, sono rimaste solo le ceneri.
Foto: blue News

Nel corso dei disordini, bottiglie, pietre e altri oggetti sono stati lanciati più volte contro gli agenti.

Alcuni manifestanti hanno inoltre spostato biciclette ed e-trottinette parcheggiate, gettandole sulla carreggiata per bloccare deliberatamente le vie di circolazione.

Petardi lanciati contro gli agenti

A più riprese sono stati lanciati petardi direttamente contro la polizia. Uno di questi è finito sulla tettoia di un ristorante in Langstrasse, nel Kreis 4, dove ha preso fuoco per breve tempo.

Per riportare la situazione sotto controllo, la polizia ha fatto uso tra l’altro di proiettili di gomma e di un idrante.

Sabato sera diversi container sono andati a fuoco nel Kreis 4 di Zurigo.
Sabato sera diversi container sono andati a fuoco nel Kreis 4 di Zurigo.
Immagine: zvg

Sono stati segnalati anche danni materiali: un veicolo della polizia è stato danneggiato e il finestrino laterale di un furgone della polizia è stato infranto. All’interno, in quel momento, si trovava un cane poliziotto.

Ulteriori danneggiamenti hanno riguardato veicoli parcheggiati. Ha attirato l’attenzione anche uno striscione con la scritta: «Dopo il Primo maggio è prima del Primo maggio». 

La situazione si è nel frattempo parzialmente calmata, ma resta sotto osservazione. Al momento non è ancora chiaro se vi siano stati feriti o arresti.

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