Martedì sera a Bülach, nel Canton Zurigo, diversi forti boati hanno suscitato agitazione. Un residente è convinto che si trattasse di spari e riferisce di aver visto degli uomini in fuga. La polizia cantonale zurighese conferma d'essere intervenuta, ma non fornisce ulteriori dettagli.

La polizia ha posizionato un triangolo di segnalazione sul ciglio della strada: le indagini sono proseguite fino a tarda notte.

Hai fretta? blue News riassume per te: Un residente di Bülach (ZH) ha sentito, nella tarda serata di martedì, una decina di forti boati ed è convinto che si trattasse di spari.

Poco dopo ha notato diversi uomini che, a quanto pare, stavano litigando e si sono allontanati rapidamente dal luogo.

La polizia cantonale di Zurigo ha confermato un intervento, ma non ha fornito ulteriori dettagli in quanto le indagini sono ancora in corso.

«È stato pazzesco», così un lettore riassume a blue News la notte tra martedì e mercoledì. Ne è certo: a Bülach, nel Canton Zurigo, nella tarda serata di martedì, sono stati esplosi diversi colpi di arma da fuoco.

Andiamo con ordine: verso le 22 il 29enne torna a casa. A causa del caldo, apre tutte le finestre. Poco dopo sente dei forti scoppi non lontano dal suo appartamento.

«All’inizio ho pensato che fossero petardi di Capodanno». Grazie alla sua esperienza militare, cambia rapidamente opinione: «So come suonano gli spari. E quelli erano spari».

Inoltre, i colpi sarebbero stati emessi in rapida successione, ma con un ritmo irregolare, a differenza dei petardi. Ne avrebbe contati circa dieci.

«A quel punto ho sentito diverse voci maschili che discutevano animatamente e poi se ne sono andate in fretta», racconta l’abitante di Bülach.

Quando ha aperto le tapparelle, il gruppo era già sparito.

La polizia conferma un intervento

In compenso, la porta del garage del vicino è aperta, con le luci accese e le portiere dell’auto aperte.

Quando poi, per circa dieci minuti, non succede nulla, viene colto dal panico: «Ho immaginato scenari da incubo, in cui il mio vicino giaceva lì a terra, ucciso a colpi di pistola».

Decide di andare a controllare e, con suo grande sollievo, trova il garage e l’auto vuoti. Poco dopo si sentono già le sirene.

La polizia è arrivata sul posto con diverse auto, a circa 50 metri dalla casa del nostro lettore. È in azione anche un drone: «Abbiamo visto e sentito il drone per quasi tutta la notte».

La polizia cantonale di Zurigo, interpellata da blue News, conferma solo un intervento a Bülach, ma al momento non fornisce ulteriori informazioni a causa delle indagini in corso.