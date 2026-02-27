Canicola Un'altra notte tropicale in Svizzera: temperatura ferma a 28 gradi vicino a Basilea

La Svizzera ha vissuto un'altra notte tropicale tra ieri e oggi. La stazione meteorologica di St. Chrischona (BS), nei pressi di Basilea, ha registrato la temperatura notturna più alta: la colonnina di mercurio non è scesa al di sotto dei 28,3 gradi.