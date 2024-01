Il Sorvegliante dei prezzi Stefan Meierhans (foto d'archivio) Keystone

Il sorvegliante dei prezzi Stefan Meierhans ha ricevuto l'anno scorso il maggior numero di denunce dal 2012. «Martedì abbiamo contato 2768 reclami in molti differenti ambiti», ha dichiarato oggi in un'intervista diffusa dal Blick.

Sia i privati che le PMI si sono rivolti a Mister Prezzi, ha detto Meierhans: molte persone si sono dette preoccupate per il costo elevato dei biglietti dei trasporti pubblici. «Molti pendolari, ma anche pensionati che vogliono andare a fare la spesa, dipendono da autobus e treni».

Per quanto riguarda le imprese, è l'aumento delle tariffe postali ad aver provocato il malcontento, afferma il sorvegliante dei prezzi.

In particolare le piccole aziende delle regioni rurali hanno sofferto poiché non hanno più ricevuto sconti individuali, secondo Mister Prezzi. «Qui le piccole imprese soffrono a causa di un gruppo che è al 100% di proprietà dello Stato. Se le aziende statali non sono un modello per la popolazione, questo dovrebbe farci riflettere».

L'evoluzione ha quindi seguito una tendenza: «Nel 2022 ho ricevuto un totale di 2400 reclami, quasi il doppio rispetto al 2021», aveva dichiarato il sorvegliante dei prezzi in settembre.

Meierhans ha messo online in gennaio un calcolatore dell'Iva sul suo sito web. L'obiettivo è quello di evitare aumenti nascosti dei prezzi in seguito all'aumento dell'imposta all'inizio dell'anno.

