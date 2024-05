Di quanti ospedali ha bisogno la Svizzera? La discussione si sta riaccendendo. KEYSTONE

Secondo un economista, molti ospedali svizzeri hanno pianificato troppo in grande. Ora le strutture devono essere riviste... ed eventualmente chiuse.

Hai fretta? blue News riassume per te Un economista suggerisce di controllare gli ospedali e di chiuderli se necessario.

Numerosi nosocomi sono nelle cifre rosse.

L'esperto Stefan Felder suggerisce di ridurre il numero di ospedali universitari e di semplificare il sistema. Mostra di più

La situazione finanziaria di molti ospedali svizzeri è allarmante, come risulta dai bilanci di nove grandi nosocomi. Di questi, sette sono in perdita, come riporta il portale Medinside.

Il deficit di 113 milioni di franchi del Gruppo Bernese Insel è particolarmente evidente, ma i Cantoni restano a guardare. Il Canton Berna sta addirittura pianificando un salvataggio per gli ospedali fortemente indebitati. La situazione sarebbe simile alla crisi finanziaria delle banche e delle aziende elettriche, come dice la NZZ.

Anche le tariffe forfettarie per caso nel sistema sanitario sono criticate perché rendono trasparenti i costi ospedalieri. Ma esse portano anche alla concorrenza, che motiva gli ospedali a lavorare nel modo più efficiente possibile dal punto di vista dei costi. I pazienti dovrebbero fermarsi il meno possibile, perché una permanenza più lunga non fa altro che aumentare i costi e non i ricavi.

L'economista Stefan Felder dell'Università di Basilea suggerisce alla «NZZ» che, per ridurre i costi, i pazienti dovrebbero essere curati nei centri ospedalieri vicini invece che nei costosi ospedali universitari. In questo modo si potrebbero risparmiare 320 milioni di franchi all'anno.

Secondo Felder, tuttavia, il modo principale per risparmiare davvero è chiudere intere strutture. Ma la selezione degli ospedali a cui fra abbassare le serrande rimane una sfida, in quanto si devono prendere in considerazione anche gli aspetti economici.

Serve un esame più approfondito degli ospedali

Un suggerimento è quello di esaminare il 15% degli ospedali più costosi e indagare sul perché i loro costi siano così elevati. Felder cita come esempio l'ospedale cantonale di Aarau, che ha dovuto annunciare una svalutazione di 240 milioni di franchi.

Secondo Felder, i servizi di degenza avrebbero potuto essere trasferiti in altri ospedali e si sarebbe potuto rinunciare a un nuovo costoso edificio. Nel raggio di 50 minuti di auto c'è infatti una capacità sufficiente per accogliere tutti i 30.000 casi dell'ospedale cantonale.

Inoltre, la tendenza attuale è quella di effettuare interventi ambulatoriali. Ciò significa che i pazienti non pernottano in ospedale. Secondo la NZZ, in questo caso c'è un grande potenziale di risparmio.

Nei Paesi Bassi, ad esempio, l'80% delle tonsillectomie viene eseguito in regime ambulatoriale, contro il 13% della Svizzera. Un maggior numero di operazioni ambulatoriali ridurrebbe anche la necessità di posti letto nei nosocomi.

La concorrenza tra le strutture ospedaliere è distorta dai diversi livelli di sostegno finanziario dei cantoni, con alcuni che sostengono i propri ospedali a tutti i costi per motivi politici. Questo porta a un eccesso di offerta di ospedali universitari, che causa costi inutili.

Il Wetzikon è in partenza?

L'esperto Felder suggerisce di ridurre il numero di ospedali universitari e di semplificare il sistema. I nosocomi hanno sbagliato a prevedere la crescita, provocando una «corsa agli armamenti».

Non è chiaro se gli ospedali saranno effettivamente chiusi. Quello di Wetzikon, nell'Oberland zurighese, potrebbe dover ricominciare da capo. Non riceve più fondi dal Cantone.

Né il nuovo edificio né i lavori di ristrutturazione previsti sono assolutamente necessari per l'assistenza ospedaliera alla popolazione di Zurigo, ha spiegato la direttrice sanitaria Natalie Rickli.

«L'Oberland zurighese ha effettivamente bisogno di un solo ospedale per le cure ospedaliere». Il numero di casi a Wetzikon è relativamente basso per molti servizi.