La riforma nasce da un'iniziativa popolare promossa nel 2014 dalla STAN, Società ticinese per l'arte e la natura. Una legge più chiara, con meno rigidità burocratiche, che fornisce più autonomia ai Comuni e nel contempo non impone vincoli finanziariamente insostenibili per le amministrazioni locali. Non sono però stati accolti i due emendamenti del deputato Marco Noi, il quale chiedeva che i sussidi statali tenessero conto della situazione economica del proprietario e che, in caso di stop ad un cantiere, si attendessero tre mesi (e non due) per indennizzare.