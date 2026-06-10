Scavo riuscito
Tipress
Il Gran Consiglio ha approvato mercoledì senza opposizioni una nuova legge sulla protezione dei beni culturali.
La riforma nasce da un'iniziativa popolare promossa nel 2014 dalla STAN, Società ticinese per l'arte e la natura. Una legge più chiara, con meno rigidità burocratiche, che fornisce più autonomia ai Comuni e nel contempo non impone vincoli finanziariamente insostenibili per le amministrazioni locali. Non sono però stati accolti i due emendamenti del deputato Marco Noi, il quale chiedeva che i sussidi statali tenessero conto della situazione economica del proprietario e che, in caso di stop ad un cantiere, si attendessero tre mesi (e non due) per indennizzare.