Richiedenti l'asilo afghani al lavoro nell'ambito del progetto pilota della città di Aarau (archivio) Keystone

Nessun richiedente l'asilo afghano respinto è stato ancora rimpatriato in base alla nuova prassi adottata in aprile. E anche l'espulsione di afghani criminali si rivela più difficile del previsto per la Confederazione, scrive il SonntagsBlick.

Dall'ottobre 2024, la Segreteria di Stato per la migrazione (SEM) ha espulso cinque afghani condannati. Secondo il domenicale, un'altra espulsione è fallita a causa della resistenza delle autorità afghane: ad un uomo è stato rifiutato l'ingresso all'aeroporto di Kabul ed è stato rinviato nella Confederazione.

La SEM ha confermato a Keystone-ATS che cinque uomini sono stati rimpatriati in Afghanistan, ma non ha fornito informazioni sul rifiuto di ingresso a Kabul per questioni di protezione della privacy e dei dati. La Segreteria non vuole che si possano trarre conclusioni sul luogo di residenza delle persone interessate.

Nuova prassi

In base a un cambiamento di prassi in vigore da aprile, gli uomini soli la cui domanda di asilo è stata respinta possono essere rimandati in Afghanistan. Secondo il portavoce della SEM Samuel Wyss nessuno è stato ancora rimpatriato in base al nuovo sistema.

Le condizioni per il rimpatrio sono che gli uomini non abbiano famiglia in Svizzera, siano in buona salute, maggiorenni e abbiano una rete di contatti stabile e solida in Afghanistan su cui poter contare per reintegrarsi socialmente e professionalmente.

Solo un piccolo gruppo di richiedenti asilo respinti è interessato da queste espulsioni, che sono considerate «tollerabili», spiega Wyss. I rimpatri avvengono solo dopo un esame caso per caso. Questa prassi non si applica a donne, famiglie, minori e persone con problemi di salute: se non viene concesso loro l'asilo o se nessun altro Stato di Dublino è responsabile della loro procedura d'asilo, la Svizzera li ammette generalmente in via provvisoria.

Ufficio a Kabul

L'11 agosto 2021 la SEM aveva interrotto i trasferimenti in Afghanistan, poiché la situazione è diventata più pericolosa. Sono invece proseguiti gli allontanamenti di persone che avevano commesso reati gravi o che rappresentavano una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera.

Patricia Danzi, responsabile della Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), ha visitato l'Afghanistan la scorsa settimana. In un'intervista alla NZZ am Sonntag ha dichiarato che la situazione sul campo è molto più tranquilla rispetto alla sua ultima visita nel 2021.

La Svizzera ha riaperto il suo ufficio umanitario a Kabul in primavera. Danzi ha raccontato che l'ufficio era praticamente intatto e che i talebani avevano appeso alla porta un biglietto che vietava l'accesso ai locali. La Svizzera deve essere presente sul posto, ha affermato, perché sta fornendo assistenza umanitaria alla popolazione per un ammontare di 27 milioni di franchi.

Danzi ha avuto colloqui tecnici con i talebani sulle autorizzazioni necessarie e sui visti burocratici. Ha inoltre posto una serie di condizioni: la DSC vuole decidere il servizio di sicurezza per il suo ufficio e assumere donne. I talebani hanno promesso di affrontare questi punti.