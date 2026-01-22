Berna, Basilea e non soloNuove manifestazioni per i curdi siriani in varie città
SDA
22.1.2026 - 21:39
A Berna e Basilea giovedì sera sono scese in piazza rispettivamente circa 400 e 500 persone per protestare contro l'avanzata delle truppe governative siriane nei territori curdi.
Keystone-SDA
22.01.2026, 21:39
22.01.2026, 21:58
SDA
Dallo scorso lunedì nella città federale quella di giovedì è la terza manifestazione filocurda.
Le stime dei presenti sono state fatte da giornaliste di Keystone-ATS sul posto. Le dimostrazioni si stanno svolgendo pacificamente.
Per giovedì sera sono state annunciate manifestazioni in diverse altre città svizzere, tra cui Bienne, Ginevra, Losanna e Zurigo.
Già lunedì e martedì sera si sono tenute dimostrazioni di solidarietà con i curdi, a Berna, Basilea e Winterthur. Mercoledì è stata la volta di Zurigo e Davos, a margine della riunione annuale del Forum economico mondiale.