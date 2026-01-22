  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Berna, Basilea e non solo Nuove manifestazioni per i curdi siriani in varie città

SDA

22.1.2026 - 21:39

Una delle manifestazioni a sostegno dei curdi, a Davos.
Una delle manifestazioni a sostegno dei curdi, a Davos.
Keystone

A Berna e Basilea giovedì sera sono scese in piazza rispettivamente circa 400 e 500 persone per protestare contro l'avanzata delle truppe governative siriane nei territori curdi.

Keystone-SDA

22.01.2026, 21:39

22.01.2026, 21:58

Dallo scorso lunedì nella città federale quella di giovedì è la terza manifestazione filocurda.

Le stime dei presenti sono state fatte da giornaliste di Keystone-ATS sul posto. Le dimostrazioni si stanno svolgendo pacificamente.

Per giovedì sera sono state annunciate manifestazioni in diverse altre città svizzere, tra cui Bienne, Ginevra, Losanna e Zurigo.

Già lunedì e martedì sera si sono tenute dimostrazioni di solidarietà con i curdi, a Berna, Basilea e Winterthur. Mercoledì è stata la volta di Zurigo e Davos, a margine della riunione annuale del Forum economico mondiale.

I più letti

Ecco le reazioni del pubblico in sala al discorso di Trump al WEF tra incredulità e nervosismo
Zelensky attacca l'Europa al WEF: «Persa e frammentata». Ecco i progressi sulla pace in Ucraina dopo l'incontro con Trump
Pio Esposito ha illuminato San Siro: attenta Inter, il ragazzo piace agli inglesi
Al via ai negoziati sulla Groenlandia, resta il nodo della sovranità. Rutte: «Con Trump non se n'è parlato»
Omicidio Reiner: il figlio Nick era sotto tutela per motivi di salute mentale

Altre notizie

«Showman fuori posto». Ecco le reazioni del pubblico in sala al discorso di Trump al WEF tra incredulità e nervosismo

«Showman fuori posto»Ecco le reazioni del pubblico in sala al discorso di Trump al WEF tra incredulità e nervosismo

Fischi da Al Gore?. La cena esclusiva del WEF con il segretario al Commercio degli Stati Uniti sfugge al controllo

Fischi da Al Gore?La cena esclusiva del WEF con il segretario al Commercio degli Stati Uniti sfugge al controllo

In votazione l'8 marzo. Fondo clima: per i partiti borghesi l'iniziativa è costosa e irresponsabile

In votazione l'8 marzoFondo clima: per i partiti borghesi l'iniziativa è costosa e irresponsabile