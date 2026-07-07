La Giunta regionale lombarda ha approvato una delibera che affida a Ferrovienord l'avvio di una gara per acquistare nuovi treni per la linea RE80 Milano – Como – Chiasso e Locarno. Il primo lotto prevede 10 convogli per un totale di 260,9 milioni di euro. L'assessora alle Infrastrutture Claudia Maria Terzi ha dichiarato: «Un investimento strategico per rafforzare i collegamenti transfrontalieri e rendere il trasporto pubblico più competitivo e attrattivo per cittadini e pendolari». I nuovi treni, attesi entro il 2032, libereranno gli attuali Flirt per nuovi servizi: il collegamento Lecco – Lugano e il nuovo RE50 veloce tra Lugano e Malpensa.