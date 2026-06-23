Una nota personale
Nuovo look, nuovo motore: blue News si avvia verso i prossimi 30 anni
Da oggi blue News si presenta con il logo dell’anniversario e un nuovo design.
In occasione del suo trentesimo anniversario, blue News si presenta con un nuovo look. Dietro questo delicato restyling si nasconde una struttura tecnica completamente rinnovata, che rende la piattaforma più veloce, più chiara e pronta per il futuro.
Cari lettori e care lettrici,
blue News festeggia a settembre il suo 30° anniversario e cogliamo l’occasione per un nuovo inizio: da oggi il nostro sito web e la nostra app si presentano con un look rinnovato.
Negli ultimi mesi abbiamo lavorato intensamente dietro le quinte per riordinare, ottimizzare e perfezionare con cura il design.
Non è completamente nuovo, ma è sensibilmente migliorato: più chiaro, più intuitivo e più semplice da usare. I contenuti dovrebbero essere più facili da trovare, la navigazione più intuitiva e dinamica e la lettura, nel complesso, più scorrevole e piacevole.
Il cambiamento più grande, però, si nasconde sotto la superficie. A partire da oggi siamo passati a un nuovo sistema di gestione dei contenuti (CMS). O, per dirla in modo più figurato, siamo passati da un trattore a una Ferrari.
I nostri lettori e le nostre lettrici lo noteranno già da subito grazie a tempi di caricamento più rapidi e a un’esperienza di navigazione senza intoppi.
Allo stesso tempo, abbiamo gettato le basi per continuare a sviluppare blue News anche in futuro: con nuove funzionalità, una gestione intelligente e una maggiore flessibilità nella presentazione dei nostri contenuti.
Insomma, siamo pronti per i prossimi 30 anni.
Speriamo di poterli trascorrere ancora insieme a voi!
Ecco le novità più importanti
- La navigazione è stata completamente riorganizzata, sostituendo il precedente menu a tre punte, composto da News, Intrattenimento e Sport.
- I punti di navigazione dinamici mettono ancora più in risalto gli argomenti particolarmente rilevanti o molto discussi.
- Nuovi cluster tematici e aree di interesse garantiscono maggiore chiarezza e orientamento, in particolare per le ultime notizie, i grandi eventi sportivi o i dossier in corso.
- I ticker in tempo reale, ora rivisitati, sono più chiari e si caricano più velocemente.
- Gli occhielli indicano ora il formato dell’articolo e offrono un ulteriore orientamento.
- Continuiamo a rafforzare la nostra posizione come piattaforma sportiva digitale e «Home of Football»: un nuovo Live-Center, ticker in tempo reale potenziati, statistiche, risultati e formati video aggiuntivi rendono i nostri contenuti più veloci, diretti e vicini all’esperienza dal vivo.
- Formati video e contenitori aggiuntivi offrono un’esperienza video ancora migliore e maggiori possibilità in termini di «storytelling» e «user experience».
Buona lettura con la nuova esperienza di navigazione. I vostri commenti sono sempre ben accetti. Domande sul nuovo design o contenuti introvabili? Scriveteci pure via e-mail: user.feedback@blue.ch