Cari lettori e care lettrici,

blue News festeggia a settembre il suo 30° anniversario e cogliamo l’occasione per un nuovo inizio: da oggi il nostro sito web e la nostra app si presentano con un look rinnovato.

Negli ultimi mesi abbiamo lavorato intensamente dietro le quinte per riordinare, ottimizzare e perfezionare con cura il design.

Non è completamente nuovo, ma è sensibilmente migliorato: più chiaro, più intuitivo e più semplice da usare. I contenuti dovrebbero essere più facili da trovare, la navigazione più intuitiva e dinamica e la lettura, nel complesso, più scorrevole e piacevole.

Il cambiamento più grande, però, si nasconde sotto la superficie. A partire da oggi siamo passati a un nuovo sistema di gestione dei contenuti (CMS). O, per dirla in modo più figurato, siamo passati da un trattore a una Ferrari.

I nostri lettori e le nostre lettrici lo noteranno già da subito grazie a tempi di caricamento più rapidi e a un’esperienza di navigazione senza intoppi.

Allo stesso tempo, abbiamo gettato le basi per continuare a sviluppare blue News anche in futuro: con nuove funzionalità, una gestione intelligente e una maggiore flessibilità nella presentazione dei nostri contenuti.

Insomma, siamo pronti per i prossimi 30 anni.

Speriamo di poterli trascorrere ancora insieme a voi!

Ecco le novità più importanti La navigazione è stata completamente riorganizzata, sostituendo il precedente menu a tre punte, composto da News, Intrattenimento e Sport.

I punti di navigazione dinamici mettono ancora più in risalto gli argomenti particolarmente rilevanti o molto discussi.

Nuovi cluster tematici e aree di interesse garantiscono maggiore chiarezza e orientamento, in particolare per le ultime notizie, i grandi eventi sportivi o i dossier in corso.

I ticker in tempo reale, ora rivisitati, sono più chiari e si caricano più velocemente.

Gli occhielli indicano ora il formato dell’articolo e offrono un ulteriore orientamento.

Continuiamo a rafforzare la nostra posizione come piattaforma sportiva digitale e «Home of Football»: un nuovo Live-Center, ticker in tempo reale potenziati, statistiche, risultati e formati video aggiuntivi rendono i nostri contenuti più veloci, diretti e vicini all’esperienza dal vivo.

Formati video e contenitori aggiuntivi offrono un’esperienza video ancora migliore e maggiori possibilità in termini di «storytelling» e «user experience».

Buona lettura con la nuova esperienza di navigazione. I vostri commenti sono sempre ben accetti. Domande sul nuovo design o contenuti introvabili? Scriveteci pure via e-mail: user.feedback@blue.ch