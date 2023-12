La consegna degli ultimi droni israeliani all'esercito svizzero subisce un ulteriore ritardo.

Un drone del sistema di ricognizione 15 (ADS 15) di Armasuisse e dell'Esercito svizzero presso l'aerodromo militare di Emmen, giovedì 8 settembre 2022. KEYSTONE

Originariamente prevista per la fine del 2024, è stata posticipata ora alla fine del 2026, ha annunciato oggi l'Ufficio federale dell'armamento (armasuisse).

L'incertezza in Medio Oriente e un problema tecnico hanno spinto armasuisse a concedere al fornitore, la società Elbit Systems Ltd, più tempo per l'esecuzione del contratto, spiega un comunicato.

Il fornitore dovrà compensare la Svizzera per i tempi più lunghi, così come per costi sostenuti nella primavera di quest'anno. Elbit si è impegnata a fornire un pacchetto di supporto supplementare di un valore nell'ordine di qualche decina di milioni di franchi.

Quest'ultimo comprenderà in particolare ulteriori pezzi di ricambio, nonché altro materiale d'esercizio per i droni in Svizzera. Ha inoltre prorogato di due anni il termine di garanzia.

Il gruppo israeliano inoltre dovrà pagare ingenti penali nel caso in cui non riesca a fornire le prestazioni concordate nei tempi previsti.

Tre dei sei droni da ricognizione ADS15 sono già stati consegnati in ritardo. L'acquisto è costato finora 300 milioni di franchi.

nipa, ats