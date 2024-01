Eric Nussbaumer, fra Zelensky (sin. nella foto) e Eva Herzog. Keystone

Nella guerra contro l'aggressore russo, l'Ucraina può contare sulla solidarietà della Svizzera. Questo il messaggio che i presidenti del Consiglio nazionale, Eric Nussbaumer, e degli Stati, Eva Herzog, hanno trasmesso al presidente Zelensky in visita a Berna.

La visita di cortesia a Palazzo federale, in una Berna blindata con gli elicotteri che sorvegliavano dall'alto la capitale federale e tiratori scelti sui tetti, ha avuto luogo alla vigilia dell’incontro del Presidente ucraino con la Presidente della Confederazione Viola Amherd e della sua partecipazione all’appuntamento annuale del World Economic Forum a Davos, si legge in una una nota odierna dei servizi parlamentari pubblicata su «X».

Nussbaumer e Herzog hanno informato inoltre il loro interlocutore circa l’attività parlamentare in corso in Svizzera ribadendo la rilevanza del sostegno a lungo termine per l’Ucraina e la sua ricostruzione. A margine dell’incontro odierno ha avuto luogo anche uno scambio di opinioni tra il Presidente Zelensky e diversi presidenti di gruppi parlamentari e presidenti di partiti.

Subito dopo l’aggressione russa all’Ucraina, i due rami del parlamento avevano rilasciato una dichiarazione con cui chiedevano un cessate il fuoco immediato, aiuto umanitario e l’associazione della Svizzera alle sanzioni adottate dall’Unione Europea contro la Russia.

