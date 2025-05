Il Canton Nidvaldo ha deciso di intervenire contro l'uso eccessivo dei telefonini a scuola. (Immagine simbolica). Keystone

Telefoni cellulari e altri strumenti digitali saranno permessi solo per scopi didattici o emergenze. È quanto prevede il nuovo regolamento che entrerà in vigore nel canton Nidvaldo a partire dall'anno scolastico 2025/26.

Keystone-SDA SDA

Le nuove linee guida entrano per la precisione in vigore dal prossimo primo agosto, si legge in un comunicato odierno delle autorità cantonali.

Gli allievi, sottolinea il cantone in un comunicato, utilizzano sempre più di frequente gli apparecchi elettronici nelle scuole. Tutto ciò porta a distrazioni durante le lezioni e a complicazioni nella socializzazione fra i ragazzi.

Le autorità hanno quindi deciso di intervenire con il nuovo regolamento, che sarà obbligatorio per tutti gli istituti scolastici pubblici. Fondamentalmente saranno vietati telefonini, computer portatili e altri strumenti di questo genere non solo durante le lezioni, ma anche nel corso della ricreazione.

In caso di violazioni di parte degli allievi, l'apparecchio in questione potrà essere sequestrato dagli insegnanti fino al termine delle lezioni. In caso di recidiva, sono possibili misure disciplinari.

L'utilizzo sarà possibile, come già accennato, per fini didattici o per emergenze. Lo scopo non è infatti demonizzare la tecnologia, sottolinea il Cantone, ma piuttosto imparare ad utilizzarla in maniera consapevole. In questo senso servono anche insegnamenti mirati sul tema.