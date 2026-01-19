Una foto aerea di Stans, capoluogo del canton Nidvaldo (immagine d'archivio). Keystone

Elezione tacita per il rinnovo del Consiglio di Stato nidvaldese: al termine della scadenza per la presentazione delle liste, fissata oggi a mezzogiorno, sono giunte alla Cancelleria cantonale sette candidature, tante quanti sono i seggi dell'esecutivo.

Per la legislatura 2026-2030, il Consiglio di Stato sarà quindi composto da sei membri uscenti e da un nuovo eletto. Non vi sono cambiamenti né nella composizione partitica (3 seggi per il Centro, due per l'UDC e uno ciascuno per PLR e PVL), né nell'equilibrio di genere (tre donne e quattro uomini).

Gli eletti sono: Othmar Filliger (Centro, dal 2014), Karin Kayser-Frutschi (Centro/2014), Joe Christen (PLR/2018), Michèle Blöchliger (UDC/2018), Therese Rotzer-Mathyer (Centro/2022) e Peter Truttmann (PVL/2022), ai quali si aggiunge Armin Odermatt (UDC) che prende il posto lasciato libero dal suo collega di partito Res Schmid.

Le elezioni per il Gran consiglio si terranno invece come previsto l'8 marzo, precisa la Cancelleria cantonale in una nota.