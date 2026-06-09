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Basilea Campagna La popolazione di Oberwil viene svegliata da forti esplosioni. Polizia in azione

Dominik Müller

9.6.2026

La polizia di Basilea Campagna ha dovuto rispondere a diverse esplosioni martedì mattina.
La polizia di Basilea Campagna ha dovuto rispondere a diverse esplosioni martedì mattina.
Symbolbild: Keystone

Diverse esplosioni hanno infranto la pace a Oberwil (Basilea Campagna) martedì mattina presto. Ignoti hanno fatto esplodere un bancomat presso una filiale UBS. La polizia ha confermato l'incidente.

09.06.2026, 06:56

09.06.2026, 08:21

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Martedì mattina presto è stato fatto esplodere un bancomat a Oberwil (BL).
  • Gli abitanti della zona hanno riferito di diverse esplosioni, fumo e successiva fuga in moto.
  • La polizia cantonale di Basilea Campagna ha confermato l'incidente e si trova sul posto.
Mostra di più

Un bancomat è stato fatto esplodere a Oberwil BL nelle prime ore del mattino. Intorno alle 4.30 del mattino sono state udite diverse esplosioni nel villaggio. I residenti hanno raccontato a "20 Minuten" di essere stati svegliati dal sonno dalle detonazioni.

Un uomo ha raccontato al portale di notizie di aver sentito «tre forti esplosioni» e di aver visto del fumo denso. Poco dopo si sono udite sirene e luci blu lampeggianti. Ha anche sentito diverse moto allontanarsi.

Un altro lettore ha raccontato al portale che poco dopo la polizia ha isolato l'area intorno alla filiale UBS colpita.

Secondo le forze dell'ordine, non ci sono stati feriti. Per ora non è chiaro se gli autori hanno rubato del denaro.

La polizia sospetta diversi autori

«Poco dopo le 4.30 del mattino abbiamo ricevuto la segnalazione di diverse detonazioni», ha dichiarato un portavoce della polizia di Basilea Campagna all'agenzia di stampa Keystone-SDA. Non è ancora stato verificato se ci siano state effettivamente diverse detonazioni.

Secondo le sue parole è stata colpita una banca nel centro del paese di Oberwil. Nel vestibolo della banca è scoppiato un incendio, che è stato spento dai vigili del fuoco. «Il rogo è probabilmente collegato alla detonazione», ha proseguito il portavoce.

La polizia ipotizza che ci siano stati diversi autori che viaggiavano su veicoli motorizzati. Si sta indagando se abbiano rubato del denaro. È in corso una caccia all'uomo.

Diversi residenti degli edifici vicini sono stati sfollati per precauzione. Gli esperti stanno verificando la stabilità strutturale dell'edificio in cui si trova la banca e delle case vicine.

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