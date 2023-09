Erich Ettlin (Centro/OW) rieletto tacitamente al consiglio degli Stati. (foto d'archivio) Keystone

Il «senatore» del canton Obvaldo Erich Ettlin (Centro) è il secondo dei 46 deputati al consiglio degli Stati ad essere eletto già prima del 22 ottobre. In assenza di altre candidature presentate entro la scadenza prevista, è stato riconfermato tacitamente.

Erich Ettlin, 61 anni, di professione consulente fiscale, si è assicurato il suo terzo mandato per l'unico seggio che Obvaldo dispone nella Camera dei cantoni. L'altro consigliere agli Stati che si è già assicurato la poltrona è Daniel Fässler, pure del Centro, che in primavera è stato riconfermato per un nuovo mandato dalla Landsgemeinde di Appenzello Interno.

Obvaldo (circa 38'000 abitanti) conta un solo seggio anche nella Camera del popolo. La 55enne Monika Rüegger (UDC) è la consigliera nazionale in carica dal 2019 che si ricandida. In corsa c'è pure il 26enne economista Nico Fankhauser (PLR), presidente dei giovani liberali di Obvaldo, ma tutto fa pensare ad una riconferma dell'uscente.

pl, ats