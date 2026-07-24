Secondo le rilevazioni della University of New Hampshire, la deputata ha il 22% delle preferenze contro il 21% dell'ex ministro dei Trasporti Pete Buttigieg e il 9% del senatore Mark Kelly. Lo scorso ottobre, Buttigieg aveva il 19% dei consensi, seguito dal governatore della California Gavin Newsom con il 15% e Ocasio-Cortez con il 14%.

«Sono lusingata e onorata», ha detto la deputata commentando il sondaggio. «Vogliamo assicurarci di prendere le decisioni che mettano il Paese al primo posto. Sono grata di questo sostegno», ha aggiunto. Ocasio-Cortez non ha ancora sciolto le riserve su una sua possibile candidatura al 2028.