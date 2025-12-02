  1. Clienti privati
Lo studio L'OCSE attesta la buona integrazione degli immigrati in Svizzera

SDA

2.12.2025 - 09:56

Il tasso di occupazione dei migranti in Svizzera (77%) è ampiamente superiore alla media dell'OCSE (foto simbolica)
Keystone

L'integrazione dei migranti funziona bene in Svizzera: è la conclusione di uno studio pubblicato oggi dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

Il tasso di occupazione dei migranti (77%) in Svizzera è ampiamente superiore alla media dell'OCSE. In un confronto internazionale, i migranti in Svizzera sono ben istruiti e si impegnano attivamente nell'apprendimento di una lingua nazionale.

Lo studio rileva la necessità di interventi per migliorare l'integrazione delle donne che hanno maggiori difficoltà rispetto agli uomini ad affermarsi nel mercato del lavoro.

I migranti sono persone nate all'estero che attualmente vivono in Svizzera. Tre quarti di loro sono entrati nel Paese grazie alla libera circolazione delle persone nell'Unione Europea (Ue). Lo studio è stato commissionato dalla Segretaria di Stato della migrazione (SEM).

