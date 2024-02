Per evitare influenze e interferenze nei sondaggi in vista delle votazioni sull'AVS, i dati pubblicati dai giornali di Tamedia e da 20 Minuten vengono prima "filtrati". Keystone

Tamedia e 20 Minuten prendono precauzioni per evitare che i sondaggi in linea in vista delle due consultazioni popolari federali sull'AVS del prossimo 3 marzo siano influenzati. Le risposte degli internauti vengono filtrate.

La votazione sulle due iniziative sul primo pilastro, e in particolare quella per una tredicesima rendita, suscita grande mobilitazione nell'opinione pubblica. I comitati di iniziativa di favorevoli e oppositori ne approfittano per sollecitare la partecipazione alle inchieste, con il rischio di distorsioni, osservano i giornali di Tamedia e il portale on line nonché quotidiano.

In un articolo pubblicato oggi sui vari fogli, si indica che è impossibile impedire gli appelli alla partecipazione ai sondaggi. Però, si legge, l'istituto Leewas, dei politologi Lucas Leemann e Fabio Wasserfallen, nelle indagini utilizza un pacchetto di contromisure adeguate. Nell'articolo non si entra nei dettagli. Si apprende che le risposte vengono filtrate secondo determinati metodi. Si adottano anche misure nell'analisi dei dati.

Wasserfallen e Leemann ritengono che questi provvedimenti siano efficaci, come confermato a loro dire dall'accuratezza dei risultati. Leewas aggiorna inoltre continuamente le precauzioni contro possibili influenze e interferenze. Poiché ciò rende più complessa la realizzazione dei sondaggi, Tamedia e 20 Minuten ne hanno ridotto il numero da tre, per le consultazioni popolari del passato, a due.

om, ats