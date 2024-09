La consigliera federale Elisabeth Baume-Schneider annuncerà questo pomeriggio i premi malattia per il 2025 Keystone

L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e la consigliera federale Elisabeth Baume-Schneider annunceranno questo pomeriggio i premi dell'assicurazione malattie 2025. Si prevedono aumenti massicci, come nei due anni precedenti.

SDA

Secondo la federazione delle casse malattia Santésuisse, le fatture per gli assicurati dovrebbero crescere in media di almeno il 5%, mentre il comparatore online Comparis prevede un aumento del 6%.

Per l'anno in corso l'incremento medio era stato dell'8,7% e del 6,6% nel 2023. Il premio medio mensile per quest'anno è di 359,50 franchi, con ampie variazioni tra i cantone.

Nel complesso, i premi sono particolarmente elevati nei cantoni latini (e a Basilea Città), soprattutto a causa dell'elevato consumo delle cure e dell'alta densità di medici e ospedali.

Dal 1996, i premi in Svizzera sono aumentati in media del 3,5% all'anno.

ats