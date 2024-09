Oggi si vota in tutta la Svizzera. (Immagine d'archivio) Keystone

Urne aperte fino a mezzogiorno oggi, domenica, in Svizzera per votare sui due oggetti federali – iniziativa biodiversità e Riforma LPP – e per le votazioni su vari temi in tredici cantoni.

sifo, ats / SwissTXT SDA

A livello federale i cittadini sono chiamati ad esprimersi sull'iniziativa popolare «Per il futuro della nostra natura e del nostro paesaggio (Iniziativa biodiversità)», sostenuta dai Verdi, dal PS e dai Verdi liberali, e sulla Riforma della previdenza professionale (Riforma LPP).

I votanti sono interpellati anche su temi di carattere cantonale, oltre che nei Grigioni, in nove cantoni della Svizzera tedesca (BE, BL, LU, NW, UR, SO, SZ, ZG, ZH) e in tre cantoni romandi (FR, GE, JU).

Gli elettori grigionesi sono chiamati a esprimersi sulla costruzione di un nuovo centro cantonale di formazione per la protezione civile in località Meiersboden, nel comune di Churwalden, vicino a Coira.

Al voto il trasferimento della città di Moutier

Nel Canton Berna e nel Canton Giura si vota per il trasferimento della città di Moutier dal Canton Berna al Giura. I votanti dei due cantoni si esprimono contemporaneamente sul Concordato che stabilisce i termini e le condizioni per il passaggio.

Mentre nel Canton Zugo si torna a votare sulla trasparenza del finanziamento dei partiti, dopo che i risultati dello scrutinio dello scorso giugno erano stati annullati per irregolarità nello spoglio delle schede.

Gli elettori di Basilea Campagna decidono sulla moratoria per medici.

Ad Arbedo-Castione si elegge il Comune dopo le irregolarità

Alcune votazioni a livello locale sono in programma anche nel Canton Ticino. Infatti, come scrive la RSI, dopo l’annullamento delle elezioni comunali di aprile in seguito alle irregolarità individuate nel materiale votato, ad Arbedo-Castione i cittadini tornano alle urne per rinnovare il Municipio e il Consiglio comunale.

L'elezione si svolgerà sulla base delle medesime liste e candidature definite per il voto di aprile. Un’eventuale elezione per il sindaco si terrà invece domenica 20 ottobre.

Inoltre si svolge a Castaneda l’elezione complementare legata ad un seggio in Municipio per la legislatura corrente, con due candidati in lizza.

Infine a Magliaso i cittadini devono pronunciarsi su un credito di quasi 700’000 franchi, sottoposto a referendum, per l’ampliamento dell’ecocentro legato alla raccolta separata dei rifiuti riciclabili.

sifo, ats / SwissTXT