Oggi un'altra giornata torrida in Svizzera, con violenti temporali in serata

Temperature ancora abbondantemente sopra i 30 gradi oggi in Svizzera, poi a nord delle Alpi sono attesi i primi temporali Keystone

Oggi le temperature continueranno a salire in Svizzera: farà tra i 33 e i 35 gradi su gran parte del territorio, e fino a 37 gradi nella regione di Ginevra e nella valle del Rodano, stando ai servizi meteorologici.

Poi, in serata, sono attesi temporali spesso violenti a nord delle Alpi, ha annunciato stamane Meteonews. A sua volta, SRF Meteo mette in guardia dalle precipitazioni e dai temporali accompagnati da raffiche dopo il caldo pomeridiano.

Das #Donnerstagswetter bringt Hitze: 32 bis 37 Grad. Zunächst meist sonnig. Später Quellwolken und vor allem am Abend stellenweise Schauer und Gewitter mit Sturmböen. ^jz pic.twitter.com/IGgmnsSBWt — SRF Meteo (@srfmeteo) August 24, 2023

Fenomeni localmente intensi anche a sud delle Alpi

Oggi, giovedì, a sud delle Alpi sarà ancora soleggiato e molto caldo, in pianura sarà inoltre afoso con foschia. Da metà giornata però ci sarà un importante sviluppo di cumuli e nel tardo pomeriggio, soprattutto nelle Alpi, si potranno avere alcuni rovesci o temporali, con fenomeni localmente intensi con grandine e forti raffiche di vento. A basse quote la temperatura massima sarà sui 34 gradi.

Domani, venerdì, sarà ancora soleggiato e molto caldo a tutte le quote. Ma nel corso della giornata si assisterà a un rapido ed esteso sviluppo di nuvolosità cumuliforme. In serata non è quindi escluso qualche temporale anche nelle regioni più meridionali. A basse quote temperatura minima compresa fra 20 gradi in pianura e sui fondovalle e 23 in collina e nelle zone urbane, massime fino a 33.

Dal fine settimana fine della canicola

Per quanto riguarda il fine settimana, si assisterà alla fine del periodo di canicola, con un forte calo delle temperature.

Sabato nelle regioni comprese fra il Ticino centro-meridionale e l'Engadina sarà inizialmente almeno in parte soleggiato, ma dal pomeriggio diventerà temporalesco. Sull'Alto Ticino nuvolosità più estesa, con poco sole. Rovesci o temporali possibili già dal mattino, ma più frequenti dal pomeriggio. Precipitazioni temporalesche localmente intense con accumuli di pioggia abbondanti. La temperatura massima scenderà a 27 gradi.

Domenica sarà molto nuvoloso con ripetuti rovesci o temporali, più intermittenti nel Sottoceneri e in Engadina, dove sarà possibile anche qualche schiarita. Precipitazioni temporalesche localmente intense con accumuli di pioggia abbondanti. Ulteriore calo delle temperature a tutte le quote con valori massimi sui 24 gradi.

Arrivo del favonio a inizio settimana

Lunedì sarà ancora molto nuvoloso con ulteriori precipitazioni, ma al Sud in probabile diminuzione nella seconda metà della giornata. In serata nelle vallate alpine probabile arrivo del favonio. Temperatura massima sui 23 gradi.

Nuvolosità residua martedì mattina al sud, ma nel corso della giornata ci sarà il probabile passaggio a tempo abbastanza soleggiato con tendenza favonica. Temperatura massima sui 25 gradi.

Mercoledì sarà probabilmente abbastanza soleggiato e asciutto con possibile addensamento della nuvolosità verso sera. Temperatura massima 24 gradi.

ATS / sam