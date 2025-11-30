  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Votazioni federali Oggi la Svizzera vota sul servizio civico e l'iniziativa per il futuro

SDA

30.11.2025 - 08:01

Oggi si vota in tutta la Svizzera
Oggi si vota in tutta la Svizzera
Keystone

È una domenica di votazioni. A livello federale, gli aventi diritto sono chiamati ad esprimersi su due iniziative popolari.

Keystone-SDA

30.11.2025, 08:01

30.11.2025, 09:09

In programma anche votazioni a livello cantonale e comunale e il secondo turno dell'elezione suppletiva per il governo del cantone di Basilea Campagna.

La prima iniziativa, denominata «Per una Svizzera che si impegna (Iniziativa Servizio civico)» è promossa da un comitato interpartitico. Prevede che tutte le persone con cittadinanza svizzera prestino un servizio a beneficio della collettività e dell'ambiente.

Questo dovrebbe essere svolto nell'esercito, nella protezione civile o sotto forma di un servizio di milizia equivalente. L'obiettivo è concepire la sicurezza in modo più ampio e orientare maggiormente l'obbligo di prestare servizio verso settori quali la protezione del clima, la sicurezza alimentare e l'assistenza.

La seconda iniziativa, intitolata «Per una politica climatica sociale finanziata in modo fiscalmente equo (Iniziativa per il futuro)» e presentata dalla Gioventù socialista (GISO), chiede l'introduzione di una tassa federale sulle successioni e sulle donazioni, che andrebbe ad aggiungersi a quelle previste da comuni e cantoni, per combattere la crisi climatica.

Sugli importi eccedenti i 50 milioni di franchi sarebbe prelevata un'imposta del 50%, il cui gettito verrebbe attribuito per due terzi alla Confederazione e per un terzo ai cantoni.

A livello cantonale sono in programma varie votazioni su temi come il salario minimo, le cure dentarie, il voto agli stranieri, il diritto di voto alle persone con disabilità intellettive, le misure per far fronte alla crisi dell'alloggio o il divieto delle lotterie professionali.

I più letti

Il mistero del look immacolato della principessa Charlène di Monaco, cosa c'è dietro?
La famiglia del bosco ha trovato una nuova sistemazione grazie alla generosità di un ristoratore
Influencer austriaca scomparsa è stata trovata morta in Slovenia
I più ricchi in Svizzera? Ecco vincitori e vinti, la famiglia Blocher esce dalla top 10
Le cartine con i risultati delle due votazioni federali nei Cantoni e nei Comuni

Votazioni federali

Svizzera. Si va verso un doppio «no» alle urne il 30 novembre

SvizzeraSi va verso un doppio «no» alle urne il 30 novembre

Al voto il 30 novembre. Ecco tutto quello che c'è da sapere sull'iniziativa per il futuro

Al voto il 30 novembreEcco tutto quello che c'è da sapere sull'iniziativa per il futuro

Al voto il 30 novembre. Ecco tutto quello che c'è da sapere sull'iniziativa Servizio civico

Al voto il 30 novembreEcco tutto quello che c'è da sapere sull'iniziativa Servizio civico

Altre notizie

In aggiornamento. Le cartine con i risultati delle due votazioni federali nei Cantoni e nei Comuni

In aggiornamentoLe cartine con i risultati delle due votazioni federali nei Cantoni e nei Comuni

In aggiornamento. I risultati delle due votazioni federali a colpo d'occhio

In aggiornamentoI risultati delle due votazioni federali a colpo d'occhio

Aggiornamenti in diretta. Giornata di votazioni in Svizzera: qui prime proiezioni, risultati e reazioni

Aggiornamenti in direttaGiornata di votazioni in Svizzera: qui prime proiezioni, risultati e reazioni