  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

L'ex consigliere federale Adolf Ogi su Crans-Montana: «È un dolore immenso, serve un fondo da 200 milioni» sul modello di «Luxor 1997»

SDA

17.1.2026 - 16:02

Adolf Ogi è stato un consigliere federale molto popolare.
Adolf Ogi è stato un consigliere federale molto popolare.
Keystone

«I miei pensieri e quelli di mia moglie Katrin sono costantemente rivolti alle vittime, ai parenti, ai soccorritori: è una tragedia».

Keystone-SDA

17.01.2026, 16:02

17.01.2026, 16:14

Con queste parole l'ex consigliere federale Adolf Ogi commenta l'incendio di Crans-Montana (VS) e lancia un appello per un fondo di sostegno da 200 milioni di franchi.

In dichiarazioni rilasciate al Blick l'83enne rivela di essere stato personalmente toccato dalla sciagura attraverso la figlia Caroline e il genero Sylvain, ristoratori a Montana, che hanno aiutato due giovani ospiti rimasti coinvolti nel rogo. «È incredibile quale dramma sia successo», afferma. Il giorno dopo la tragedia si è recato sul posto: «L'intero villaggio è traumatizzato, tutti sono colpiti dalla disgrazia, hanno perso qualcuno, hanno aiutato in prima persona o conoscono persone la cui vita è cambiata per sempre».

Secondo il quotidiano, proprio l'esperienza del lutto personale – il figlio Mathias è morto di cancro nel 2009 – rende la sua voce particolarmente autorevole quando parla di sostegno ai familiari. «Parlare, esserci, ascoltare, condividere i ricordi», è il suo consiglio. «La disperazione dei genitori è smisurata», dice l'ex ministro dei trasporti (1988-1995) e della difesa (1996-2000).

Oltre al conforto umano, Ogi chiede azioni concrete e immediate, citando il preambolo della Costituzione federale: «La forza del popolo si commisura al benessere dei più deboli dei suoi membri». «Siamo moralmente obbligati a fornire aiuto finanziario rapidamente e in modo non burocratico», dichiara.

Fondo sul modello di «Luxor 1997»

Propone la creazione di un fondo, alimentato da Confederazione, canton Vallese e comune di Crans-Montana, sul modello di quanto fatto dopo l'attentato di Luxor, nel 1997. «Duecento milioni sono sicuramente necessari, questa somma deve essere raccolta». Il denaro, però, non basta: «Deve essere accompagnato dall'assunzione di responsabilità e da scuse, al di là delle questioni legali».

L'ex politico UDC auspica anche un'inchiesta giudiziaria «completa, imparziale e senza lacune», ma invita a interrompere gli attacchi contro il cantone. «La critica al canton Vallese, la gogna pubblica, la trovo fuori luogo: dobbiamo lasciare lavorare la giustizia». Sottolinea invece l'efficienza della catena di soccorso e la solidarietà emersa in tutto il paese.

Solidarietà toccante

«La catastrofe ha scosso l'intera nazione nelle sue fondamenta. Siamo arrivati a un punto zero». Da qui, però, trae una speranza: «La solidarietà che ho visto e vissuto il giorno del lutto nazionale mi ha profondamente toccato. Questo negli ultimi anni non c'era mai stato. La compassione della popolazione mostra la vera forza del nostro paese».

È questa comunità ritrovata, conclude, che può sostenere chi è stato colpito nel vivo: «Ed è ciò che sostiene tutti coloro che non potranno mai superare un lutto personale, ma che nonostante tutto vogliono e devono andare avanti».

I più letti

Odermatt: «È un po' folle lanciarsi contro un muro a 110 km/h»
Loredana Lecciso: «Con Al Bano storia complicata, sui ritocchini han esagerato»
Odermatt onora Franzoni: «Ho visto la sua manche con l'1 e ho detto subito che avrebbe vinto»
Trump annuncia nuovi dazi ai Paesi che hanno inviato truppe in Groenlandia
Il passaporto svizzero è ora uno dei più potenti al mondo, ecco perché

Altre notizie

Tensione nella capitale. Protesta anti-WEF a Berna, la polizia dispiega un grosso contingente

Tensione nella capitaleProtesta anti-WEF a Berna, la polizia dispiega un grosso contingente

Assemblea di partito. I Verdi liberali bocciano l'Iniziativa per un fondo per il clima

Assemblea di partitoI Verdi liberali bocciano l'Iniziativa per un fondo per il clima

Partita la manifestazione. In marcia verso Davos per protestare contro il WEF

Partita la manifestazioneIn marcia verso Davos per protestare contro il WEF

Dura analisi. L'esperto di geopolitica: «Se la Svizzera continua a dormire il benessere è in pericolo»

Dura analisiL'esperto di geopolitica: «Se la Svizzera continua a dormire il benessere è in pericolo»