Coira nel frattempo ha inviato la fattura a Milano, ma finora non è ancora pervenuta alcuna risposta. Coira intende farsi carico solo di prestazioni per circa 0,9 milioni di franchi. I restanti 2,6 milioni circa sono stati fatturati all'Italia. Durante l'incontro mensile con i media, la consigliera di Stato Carmelia Maissen ha spiegato che la fattura alla Lombardia è stata inviata a metà maggio, con termine a metà giugno. La Regione italiana conferma la ricezione, ma attende un decreto da Roma.