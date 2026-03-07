  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Manifestazione Oltre 3'000 persone a Losanna «contro le guerre imperialiste»

SDA

7.3.2026 - 17:39

A Losanna oggi la giornata è stata dedicata al tema "Femministe contro le guerre imperialiste".
A Losanna oggi la giornata è stata dedicata al tema "Femministe contro le guerre imperialiste".
Keystone

Tremila persone hanno risposto all'appello del Collettivo vodese dello Sciopero femminista e sono scese oggi in piazza a Losanna per manifestare «contro le guerre imperialiste».

Keystone-SDA

07.03.2026, 17:39

07.03.2026, 17:46

Le proteste si sono svolte in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle donne, che cade domani, 8 marzo.

«Di fronte alle politiche di austerità che distruggono le nostre vite e finanziano le guerre imperialiste» è stato lo slogan scandito dalle migliaia di manifestanti che si sono date appuntamento nei pressi della Cattedrale a partire dalle 14:30.

La piazza adiacente si è progressivamente tinta di viola, colore simbolo dello Sciopero femminista. Il corteo si è poi diretto verso l'Esplanade de Montbenon, spazio verde di Losanna molto frequentato dai cittadini.

«Nessun femminismo senza antimilitarismo. Nessuna pace senza giustizia sociale», ha scandito un membro del collettivo vodese, riferisce una giornalista dell'agenzia Keystone-ATS presente sul posto. «Sostegno a tutti i popoli che resistono», le ha fatto eco un'altra manifestante.

Tra le richieste delle dimostranti figuravano maggiori mezzi per il sistema sanitario, i servizi pubblici e per la prevenzione delle violenze sessuali, come pure più posti negli asili nido e la fine delle politiche di austerità.

«Affermiamo che un'altra visione del mondo è possibile: femminista, ecologista, sociale, antimilitarista, anticoloniale e internazionalista», riassume il volantino distribuito dal collettivo.

Il corteo si è lentamente disperso verso le 17:00. Secondo un conteggio di Keystone-ATS, alla manifestazione hanno partecipato più di 3'000 persone. Secondo le stime della polizia municipale, i dimostranti erano invece 1'200.

I più letti

Valeria Marini scoppia in lacrime in diretta: «Non sono un pezzo di carne, sono una persona»
Sal Da Vinci non vince su Spotify.  Ecco la top ten online di Sanremo
Nuovi documenti su Epstein rilanciano le accuse contro Trump
Il volo A380 di Emirates proveniente da Zurigo ha girato per ore sopra il deserto
Dubai è sotto attacco... e gli influencer non sanno più cosa possono pubblicare

Altre notizie

Giornata della donna. A Zurigo 500 manifestanti bloccano la Paradeplatz

Giornata della donnaA Zurigo 500 manifestanti bloccano la Paradeplatz

Al voto l'8 marzo. Berna blocca frasi «palesemente false» del comitato d'iniziativa sul denaro contante

Al voto l'8 marzoBerna blocca frasi «palesemente false» del comitato d'iniziativa sul denaro contante

Svizzera. La sinistra rischia di dividersi sull'eventuale referendum contro il pacchetto di sgravi

SvizzeraLa sinistra rischia di dividersi sull'eventuale referendum contro il pacchetto di sgravi