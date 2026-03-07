A Losanna oggi la giornata è stata dedicata al tema "Femministe contro le guerre imperialiste". Keystone

Tremila persone hanno risposto all'appello del Collettivo vodese dello Sciopero femminista e sono scese oggi in piazza a Losanna per manifestare «contro le guerre imperialiste».

Keystone-SDA SDA

Le proteste si sono svolte in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle donne, che cade domani, 8 marzo.

«Di fronte alle politiche di austerità che distruggono le nostre vite e finanziano le guerre imperialiste» è stato lo slogan scandito dalle migliaia di manifestanti che si sono date appuntamento nei pressi della Cattedrale a partire dalle 14:30.

La piazza adiacente si è progressivamente tinta di viola, colore simbolo dello Sciopero femminista. Il corteo si è poi diretto verso l'Esplanade de Montbenon, spazio verde di Losanna molto frequentato dai cittadini.

«Nessun femminismo senza antimilitarismo. Nessuna pace senza giustizia sociale», ha scandito un membro del collettivo vodese, riferisce una giornalista dell'agenzia Keystone-ATS presente sul posto. «Sostegno a tutti i popoli che resistono», le ha fatto eco un'altra manifestante.

Tra le richieste delle dimostranti figuravano maggiori mezzi per il sistema sanitario, i servizi pubblici e per la prevenzione delle violenze sessuali, come pure più posti negli asili nido e la fine delle politiche di austerità.

«Affermiamo che un'altra visione del mondo è possibile: femminista, ecologista, sociale, antimilitarista, anticoloniale e internazionalista», riassume il volantino distribuito dal collettivo.

Il corteo si è lentamente disperso verso le 17:00. Secondo un conteggio di Keystone-ATS, alla manifestazione hanno partecipato più di 3'000 persone. Secondo le stime della polizia municipale, i dimostranti erano invece 1'200.