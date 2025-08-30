Numerose le personalità presenti all'evento commemorativo per la catastrofe di Mattmark (VS) Keystone

Il ministro degli affari esteri Ignazio Cassis e il suo omologo italiano Antonio Tajani hanno reso omaggio alle 88 vittime della catastrofe di Mattmark (VS). Hanno postato su X una foto della croce in memoria ai morti, come anche la corona che hanno deposto.

Keystone-SDA SDA

Il 30 agosto 1965, un pezzo del ghiacciaio dell'Allalin si è staccato seppellendo il campo di baracche del cantiere impegnato nella costruzione della diga nella località vallesana.

Nel disastro morirono 56 italiani, 23 svizzeri, quattro spagnoli e cinque persone di altre nazionalità. La diga è stata costruita a quasi 2200 metri di altitudine, principalmente da lavoratori immigrati. Due milioni di metri cubi di ghiaccio si sono staccati e in alcuni punti del cantiere hanno formato coni alti fino a 50 metri.

«Quel giorno – ha detto Tajani -, Italia e Svizzera piansero insieme, unite dallo stesso dolore. Oggi, nella ricorrenza di quell’evento, ricordiamo e onoriamo commossi quei nostri connazionali che caddero sul lavoro, lontani dalla loro terra natia. Provenivano da regioni diverse, ma erano uniti dallo stesso sogno: costruire un futuro migliore per le proprie famiglie.

La loro storia è anche quella di milioni di italiani che, nel secolo scorso, abbandonarono le proprie case, Paesi, comunità, affrontando sacrifici enormi, dimostrando capacità e determinazione», ha scritto il ministro degli esteri Italiano.

Il presidente del Consiglio di Stato del Vallese, Mathias Reynard, il leader dell'opposizione italiana, Elly Schlein, e altre personalità hanno annunciato la loro partecipazione alla manifestazione commemorativa di oggi.