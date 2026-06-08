Il luogo dell'incidente e l'auto che ha falciato cinque giovani

La Procura di Varese ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale e lesioni stradali dopo l’ Nel registro degli indagati è stato iscritto il conducente dell’auto che avrebbe perso il controllo del veicolo all’uscita di una curva, finendo contro il gruppo di cinque persone che stavano camminando a bordo strada per raggiungere la spiaggia. Per la 16enne non c’è stato nulla da fare. Gli altri quattro giovani sono rimasti gravemente feriti.