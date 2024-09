Non è la prima volta che Amherd è all'Onu a New York quest'anno: vi era già stata (nella foto) in maggio. Keystone

La Svizzera rimane fermamente convinta del valore del multilateralismo ed è determinata a proseguire il cammino verso un mondo più sostenibile, giusto e pacifico.

Lo ha detto la presidente della Confederazione Viola Amherd al vertice del futuro delle Nazioni Uniti in corso a New York, in cui è stato adottato un «Patto per il futuro».

«È nostro dovere, in quanto membri della comunità internazionale, di lavorare insieme al di là delle nostre differenze e garantire che il nostro futuro comune non sia determinato esclusivamente dagli interessi nazionali», ha sostenuto la 62enne, stando al testo diffuso dal Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).

«Le sfide non devono scoraggiarci, anzi», ha proseguito la giurista. «Sono un campanello d'allarme per tutti noi: dobbiamo intensificare i nostri sforzi e insieme possiamo ancora farcela. È quindi il momento di agire con ancora più determinazione», ha concluso la donna politica vallesana.

