Venerdì pomeriggio a Films un operaio si è ferito cadendo da un'impalcatura, comunica la polizia cantonale grigionese.

Incidente Operaio perde l'equilibrio e cade da un'impalcatura a Films

Gli operai la stavano montando per effettuare dei lavori di ristrutturazione quando, stando alle prime informazioni, un 43enne è stato colpito alla testa da un elemento del ponteggio.

Si trovava al terzo livello, quindi ha perso l'equilibrio ed è caduto a lato dell'edificio, sbattendo contro l'impalcatura e contro la facciata.

Il servizio di soccorso di Coira ha prestato le prime cure e poi la Rega ha elitrasportato l'uomo all'Ospedale cantonale dei Grigioni a Coira.

La polizia cantonale retica ha avviato le indagini relative all'incidente sul lavoro.